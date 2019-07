¡No para!: así será el complemento de la fecha 3 de la Liga Femenina

La Liga Femenina sigue en acción, este fin de semana habrán cinco partidos, lo cuales cerrarán la tercera fecha. Cabe recordar que algunos duelos de esta jornada ya fueron jugados debido a que la convocatoria de la Selección Colombia para los Juegos Panamericanos dejaba con ausencia de jugadoras a algunos clubes.

La Equidad vs. Fortaleza

El duelo de equipos bogotanos estará marcado por dos derrotas consecutivas de ambos clubes en sus dos primeras fechas. Tanto Equidad como Fortaleza no han sumado puntos en el grupo B de la Liga Femenina.



Con un saldo negativo de ambos equipos, este será el partido ideal para retomar confianza e intentar sumar de a tres para alejarse y entrar en competencia con Santa Fe y Millonarios.



Este partido se jugará el sábado 27 de julio en el estadio Metropolitano de Techo a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

En el duelo entre segundo y tercero del grupo E, Pasto intentará sacar ventaja de su localía contra Deportes Tolima. El conjunto nariñense tendrá la misión de hacer respetar su casa como lo hizo con Orsomarso.



Deportivo Pasto parte con 4 puntos, resultado de un empate y una victoria, mientras que Deportes Tolima solo ha sumado un punto en dos juegos disputados.



Este compromiso se dará cita a las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio San Rafael.

Atlético Bucaramanga vs. Junior

Junior, uno de los equipos que tiene todos los pergaminos de favorito, visitará al Bucaramanga. Este partido permitirá a las santandereanas la posibilidad de luchar por el primer lugar o que las barranquilleras se vayan en solitario con el liderato.



Bucaramanga ha empatado sus dos compromisos y marcha en la segunda posición del grupo C. Junior, por su parte, ha ganado sus dos compromisos a Cúcuta y Real San Andrés.



Este duelo se jugará el domingo 28 de julio en el estadio Álvaro Gómez Hurtado. El encuentro dará inicio a las 10:00 a.m. (hora colombiana).

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Once Caldas recibe a Atlético Nacional en un duelo de realidades diferentes, el cuadro de Manizales ha perdido sus dos primeros encuentros. Por su parte, las verdolagas llevan paso perfecto y se ubican en la parte alta de la tabla en el grupo A.



A falta de que se juegue el clásico antioqueño entre Medellín y Nacional, Once Caldas y Pereira tienen un camino muy duro para intentar clasificarse a la siguiente fase del campeonato.



El compromiso entre Nacional y Once Caldas se jugará en el estadio Palogrande el domingo 28 de julio a las 2:00 p.m.



Cúcuta vs. Real San Andrés

Las santandereanas vienen de una dura derrota como local frente al Junior de Barranquilla. Por su parte, Real San Andrés empató 2-2 en su duelo contra el Bucaramanga. Ambos equipos se ubican en el fondo de la tabla de posiciones del grupo C.



Una victoria de cualquier equipo las pondría en la pelea con Junior y Bucaramanga para clasificarse a la segunda ronda de la Liga Femenina. Este partido será el domingo 28 de julio a las 3:00 p.m. en el estadio Grancolombiano.