¡Se juegan los cuartos! Así llegan los clasificados en Copa Betplay

Entre miércoles y jueves se definirán los semifinalistas de la Copa Betplay, campeonato que integra a los clubes de primera y segunda división en Colombia. El primer duelo de cuartos, fase que se disputa a partido único, se disputará en el estadio Centenario de Armenia, donde el único integrante de la B recibe a Alianza Petrolera. El último juego será en el mismo escenario, pero entre Tolima y Nacional.

Quindío vs Alianza Petrolera



El partido será este 13 de enero a las 5:30 pm, donde Deportes Quindío que viene de dejar en el camino al Deportivo Cali tras imponerse en los penaltis, recibirá al Alianza Petrolera que estrena técnico. Los santandereanos eliminaron en los octavos de Millonarios, también en la definición desde el punto penal.



Respecto a la nómina que llegó hasta semifinales del Torneo Betplay 2020, el elenco milagroso no cuenta con Exneyder Guerrero, quien fue fichado por Santa Fe. Además, incorporó a Jefferson Churi, Jefferson Sánchez, Luis Mina y Cristian Mina. Las bajas para este 2021 son Anuar Hurtado y Henry Hernández.



Su rival, Alianza Petrolera, tendrá el estreno oficial del técnico Wilson Gutiérrez quien para este año reforzó su nómina con Leonardo Saldaña, Luciano Ospina, Edwin Torres, Sebastián Acosta, Esequiel Palomeque, Juan Daniel Roa, Santiago Roa, David Cuperman, Luis Miguel Angulo, Juan David Vélez, Mateo Palacios, Bayron Garcés y Jairo Molina. De la nómina petrolera salieron 12 jugadores, entre ellos Macnelly Torres, Jhon ‘Goma’ Hernández y César Arias.



El partido contará con transmisión de Win Sports, por su señal normal y la premium.



Independiente Medellín vs Junior



El mismo miércoles 13 de enero, pero a partir de las 8:00 pm, en el estadio Atanasio Girardot se enfrentarán los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y los de Luis Amaranto Perea, todo por un cupo entre los cuatro mejores del campeonato. El partido va por la señal premium de Win.



El cuadro poderoso además de tener nuevo técnico también fichó a diez jugadores para la temporada 2021, entre ellos dos uruguayos (Matías Mier, ex-Equidad, y Alexis Rolín). DIM llegó a cuartos tras eliminar a Deportivo Pereira. Las otras fichas del elenco antioqueño son Víctor Moreno, Jean Pineda, Juan Guillermo Arboleda, Germán Gutiérrez, James Sánchez, David Loaiza, Robert Harrys y Agustín Vuletich. Todos los refuerzos están convocados para este partido.



Por otro lado, Junior llega con seis caras nuevas (Jhon Pajoy, Juan David Rodríguez, Homer Martínez, Éder Chaux, Fabián Sambueza, Joan Castro), más la renovación de su goleador Miguel Ángel Borja. En la fase de octavos superó de visita a Envigado en los penaltis.



Deportivo Pasto vs América de Cali



A partir de las 5:20 pm, el jueves 14 de enero, Deportivo Pasto recibirá al bicampeón colombiano. Los volcánicos son uno de los equipos con más fichajes para 2021 y suman 15 contrataciones: Hernán Pertuz, José David Contreras, Estéfano Arango, Oswaldo Henríquez, Almir Soto, Arlex Hurtado, Yhormar Hurtado, Tomas Maya, Sebastián Herrera, Miguel Camargo, David Gómez, Cristian Díaz, Dubán Palacios, Luis Pérez y Yilson Rosales.



América de Cali, que dejó en el camino a Santa Fe, buscará avanzar a las semifinales y por ello le apostó a mantener la nómina que resultó campeona de la Liga Betplay 2020. Las nuevas caras son el arquero Diego Novoa, y los centrales Jerson Malagón y Óscar Cabezas. El partido será transmitido por la señal paga de Win Sports.



Deportes Tolima vs Atlético Nacional



El jueves, luego de las 8 de la noche, se jugará uno de los duelos más atractivos de la fase de cuartos. El equipo tolimense no podrá hacer uso de su estadio por renovación por lo que enfrentará a Nacional en el Centenario de Armenia, partido que será transmitido por Win +.



Los hombres de Hernán Torres han confirmado a cinco refuerzos: el paraguayo Gustavo Adrán Ramírez, el costarricense José Guillermo Ortíz, Jeison Angulo, William Parra y Jefersson Martínez. Para este año no cuenta con cinco jugadores, entre ellos dos que ficharon con Nacional.



Justamente los verdolagas presentan nueve fichajes para este año, incluido el técnico Alexandre Guimaraes, campeón en 2019 con América. Danovis Banguero y Jonathan Marulanda, procedentes del Tolima; Nicolás Hernández, Hayen Palacios, Neyder Moreno, Kevin Mier, Jonatan Alvez y Michael Chacón, son las nuevas contrataciones. Nacional tiene siete bajas confirmadas.