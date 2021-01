Arango, Dayro y Rodallega: Tulio Gómez confesó a quién ficharía

América de Cali se rearma para la temporada 2021 y muchos nombres están en el sonajero como refuerzos, algunos como posibilidades reales y otros son el simple deseo de la hinchada. Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, se refirió a tres atacantes: Johan Arango, Dayro Moreno y Hugo Rodallega, quienes están libres o han expresado su deseo de ser escarlatas.

Todo se dio en medio de una charla con el programa Zona Libre de Humo, donde Tulio Gómez aclaró los rumores y aprovechó para bajarle el pulgar a dos de ellos. Al otro lo retó para negociar.



Sobre Johan Arango, quien se encuentra de vacaciones en Colombia, Tulio dijo que “es un jugadorazo, yo siempre he querido tenerlo, pero él debe ajuiciarse. El día que Johan tuviera disciplina seria jugador de Selección Colombia. Es una buena persona, hay que recuperarlo. El problema de esos jugadores indisciplinados no es que ellos toman, sino que se llevan a dos o tres”.



Arango, quien jugó con América en 2009 y 2013, disputó el último año con Binacional de Perú y hay quienes no descartan que se quede en Colombia. De hecho lo vinculan de vuelta en Once Caldas.



En relación al atacante Dayro Moreno, quien no ha renovado con Once Caldas y que recientemente habló de su deseo de jugar en el bicampeón colombiano, Gómez aseguró: “más que nueves, estamos buscando extremos. Dayro es un jugadorazo pero nuestra necesidad está en otros puestos”.



Finalmente, Tulio se refirió al atacante Hugo Rodallega, actualmente en el Denizlipor turco, quien en repetidas ocasiones ha dicho que se bajaría el salario para jugar con los rojos. “Que me llame y me diga cuanto es, y que se venga, pero nos está amenazando y amenazando. Rodallega es un excelente jugador y las puertas abiertas, eso sería maravilloso, que me diga cuándo es y le abrimos el campo, solo es que me traiga los documentos de libertad de los turcos, porque piden 4 o 5 millones de dólares”, dijo.



El directivo también se refirió a la llegada de más fichajes, teniendo en cuenta que a la fecha suman tres contrataciones (Diego Novoa, Jerson Malagón y Óscar Cabezas). Según tulio, lo que están buscando "antes que jugadores top, son jugadores rendidores, no podemos caer en el pasado cuando traigamos por montón".