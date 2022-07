Cristian Castro resaltó que Nacional no puede esconderse contra Junior

Atlético Nacional buscará llegar a la semifinal de la Copa Colombia 2022, pero para defender el título vigente, deberá superar al Junior en los cuartos de final.



Cristian Castro Devenish es uno de los zagueros que ha venido creciendo en su nivel, con un pasado cercano en Portugal, el central barranquillero no se conforma y va por más.

"Después de cada partido revisamos las cosas buenas y malas, se vio una mejoría y poco a poco vamos retomando esa confianza y ese ritmo para demostrar lo que es Nacional. Trabajamos diario, los partidos hay que estar concentrados y como defensa uno tiene que estar muy atento. El profesor Pedro Sarmiento desde que llegó ha hecho mucho énfasis en los centros de costado y la pelota quieta. Vamos partido a partido y queremos ir creciendo", precisó Castro Devenish.



En lo personal, el jugador vive un presente emocionante. Además de estrenarse como campeón de Liga, es papá primerizo. "Ser papá es una bendición, vino con la estrella 17. Es algo muy lindo, disfruto mucho este momento".



Volviendo al análisis del partido, Castro Devenish declaró que "somos los actuales campeones de Copa Colombia, queremos salir a jugar, conseguir un gran resultado y liquidar la serie en nuestra casa. Es una serie importante contra un gran rival como Junior".



Además, "analizo al rival, sus movimientos, los delanteros que tienen. Es un trabajo en grupo que se hace diariamente".



Enfocado en el rival y sobre el presente de Aldair Quintana, Cristian comentó que "Junior tiene una gran intensidad, no nos podemos esconder, ir a proponer sin miedo, demostrando porqué somos campeones. A Aldair Quintana le dimos la confianza, lo respaldamos y estamos contentos de su rendimiento. Ojalá siga trabajando que buenas cosas le llegarán".



Finalmente, el jugador no le teme al ataque ‘currambero’, en Portugal enfrentó a grandes atacantes, al igual que en Colombia. "Somos 11 contra 11, en Nacional no hay miedo, ya enfrenté grandes delanteros acá y en Portugal, hay que salir a proponer y jugar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8