Gamero se sinceró en rueda de prensa: ¿cuándo se va de Millonarios?

Millonarios venció 3-0 a Fortaleza en El Campín y dejó prácticamente sentenciada la llave de cuartos de final en la Copa BetPlay 2022. En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero se refirió a la actuación de su equipo, las variantes mostradas y se refirió a su futuro en la institución.



A continuación las declaraciones del samario:

Mensaje a Gabriel Camargo y 'Cheché' Hernández: Cada vez que uno hace fuerza, va de buenas manos. Quiero enviarle un saludo especial a don Gabriel Camargo, que se mejore y lo queremos tener de nuevo a aquí. Un saludo muy especial para nuestro amigo 'Cheché' Hernández, que todo salga bien y lo tengamos nuevamente acá también.



Indicación a sus jugadores​: En el partido se lo venía diciendo a ellos. Estos partidos son muy peligroso porque siente uno que el equipo "se relaja". No estaba ofuscado ni tenía rabia, quería que ellos no tomaran el partido folclórico porque en estos partidos si puedes hacer un gol, hágalo; si puedes hacer tres, hágalos. Esa era la inquietud que tenía. Es un resultado 3-0 que pudieron ser más, pero se sacan muchas cosas buenas: la inclusión de Kliver nuevamente al equipo, Llinás de mediocentro en los últimos minutos, Vargas de lateral izquierdo. Son movimientos que podemos ver en estos partidos pensando en un mañana. Me gusta que el equipo salga a la cancha a buscar los partidos. A pesar de que ganamos 3-0, enfrentamos a un buen equipo, serio, que sabe a qué juega y tiene una idea táctica. Los controlamos bien.



Aspectos positivos de la victoria: Había podido ser un marcador más abultado y la llave quedó abierta. Nos deja tranquilos que Herazo haya hecho dos goles, que Gómez hiciera también, Valencia tuvo dos, Ruíz tuvo, Cataño jugó un gran partido. No me dejan relajado, pero sí tranquilo mirando cosas a futuro. El domingo es el partido del liderato ante un equipo que esta haciendo las cosas bien y tiene un comienzo muy bueno. Hoy tenemos casi todo el plantel disponible, salvo Vega y Murillo. Vamos a tener todo disponible para ir a Santa Marta a competir.



Cambios de posición y variantes: Hay entrenadores que llaman Plan B, yo los llamo alternativas. Tenemos muchas. Hoy los extremos fueron por su perfil, el pasado fueron por perfil cambiado. Me demostraron que por los dos perfiles pueden jugar porque lo hacen bien. Eso lo llena de motivos para un mañana. A mí lo de Vargas de lateral izquierdo, en cualquier momento lo hará porque lo ha hecho conmigo. Lo hizo en 2019 con Tolima en Santa Marta. Perlaza ha estado de extremo, Llinás de mediocentro. Es bueno para ellos también que entiendan las posiciones, el juego. Los enriquece futbolísticamente, no solo para el equipo sino para ellos cuando se vayan. Lo hacemos, lo practicamos, lo ensayamos y el día que les toque hacerlo es solo decirles.



Imprecisiones en la salida: Así como nosotros les quitamos balones en el inicio de juego, ellos también nos presionaron. Siempre en el fútbol pasa eso, no es imprecisión. Al tener inicio de juego, vas a tener esa responsabilidad de que en cualquier momento te vas a equivocar y por eso debes hacer lo menos posible. Tenemos que seguir trabajando y elaborando ese inicio de juego. No me gusta que Montero o Juan Moreno pongan el balón y todo el mundo vaya ahí. Me gusta que si van a hacer un pase largo, que lo haga un central. Ellos nos intentaron hacer inicio de juego, algunas las quitamos y otras salieron; igual nosotros. Intentamos hacer posesión y ellos también porque tratan muy bien el balón, a veces los partidos se tornan así e incluso los últimos minutos pudieron hacernos un gol. Ganamos un partido bien y me deja tranquilo.



Continuidad de Alberto Gamero​: En esto uno nunca sabe nada, es una profesión para tener la maleta lista. Afortunadamente en tengo mi casa en Bogotá entonces no tengo que hacer maleta sino que simplemente me voy para mi casa. En el fútbol uno no puede decir nada, yo tengo contrato con Millonarios hasta el año entrante (2023). Aquí estoy feliz, contento con lo que estoy haciendo y con esas ganas y deseo de darle la estrella a Millonarios. Por eso lucho y trabajo lo que más puedo. Si algo tengo aquí es una gran felicidad de estar en esta institución. Los directivos me han tratado muy bien, afortunadamente tenemos una buena relación; los hinchas me han tratado bien, habrá algunos que les gusta o no; los periodistas también. La verdad yo estoy feliz aquí, pero hoy estoy y mañana estoy en otra parte. Así es el fútbol. Ojalá pueda cumplir este año y medio que me queda. Nunca me quisiera ir.



Rotación de nómina: La idea era recuperar a los jugadores que no estuvieron hoy y ellos van a jugar indudablemente en Santa Marta. Miraremos qué jugador salió con dolencias o no, incluyendo la evolución de Larry Vásquez que tuvo una molestia. Puede haber un cambio, no mucho. Quiero darle continuidad a un grupo y clasificarnos lo más rápido posible para recuperarlos y rotar. A veces se habla de rotación, pero hay jugadores que te juegan bien y eso los motiva. A veces uno peca ahí porque vienen las lesiones. Trato siempre de recuperar un jugador para el próximo partido.