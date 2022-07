Millonarios bailó al ritmo de Ruíz: triplete de asistencias

Millonarios brilló en casa frente a Fortaleza de la mano de un Daniel Ruíz brillante, que frente a su exequipo dio tres asistencias y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria en cuartos de final de la Copa BetPlay 2022.





El duelo inicio con una sorpresiva oportunidad del elenco visitante. Adrián Parra ingresó al área por sector derecho y sacó un fortísimo remate al primer palo. Álvaro Montero respondió bien y sin complicarse mandó todo al tiro de esquina.

A partir de esa jugada, el cuadro albiazul se adueñó por completo de la posesión del balón. En dicha tarea, Daniel Cataño y Daniel Ruíz fueron fundamentales. Ambos creativos iniciaban en la mitad e iban repartiendo a las bandas, principalmente a la izquierda. Por su parte, la visita optó por encerrarse atrás con 5-6 jugadores dentro del área.



La primera clara del dueño de casa, sobre el minuto 13, terminó al fondo de la red. Juan Camilo García condujo en tres cuartos de cancha, jugó en corto con Ruíz y este filtró un brillante pase entre líneas para Diego Herazo. El atacante, que reemplazó a Luis Carlos Ruíz, controló y definió bien ante la salida de Yimmi Gómez.



Apenas tres minutos después se repitió la fórmula. Ruíz recibió al borde del área y en esta oportunidad mandó un pase bombeado para Herazo que dejó pasar al defensor rival y aunque remató mordido pudo sellar su doblete.



Fortaleza optó por aumentar su bloque defensivo. Lejos de buscar el descuento, parecía que la idea era no recibir más tantos. Incluso en varios pasajes se vio al arquero Gómez intentando reanudar rápido, pero todos sus compañeros estaban en no más de 20 metros. Diego Abadía, delantero embajador a préstamo en ‘Forma’, estaba solo.



Precisamente la opción más clara de Fortaleza llegó al minuto 34, de nuevo gracias a la picardía de Parra. El atacante aprovechó un flojo rechace de la defensa azul para encarar dentro del área, con un enganche eliminó al último defensor y aunque quística cruzar su remate, la bola se fue ligeramente desviada.



En los últimos instantes, Millos probó suerte con remates lejanos de Cataño y Herazo, pero Gómez atajó sin mayores inconvenientes.



Para la segunda parte, el entrenador Nelson Flórez retiró a Abadía, de flojo rendimiento ante la pasividad ofensiva, para darle paso a Juan Córdoba. Poco sirvió la variante pues en unos segundos, el local amplió su ventaja.



Tras un despeje largo, Cataño capturó el balón en zona izquierda y se la dio a Ruíz. El bogotano aguantó y filtró su tercera asistencia de la noche, ahora para Andrés Gómez que definió entre las piernas del arquero rival. Fiesta absoluta en El Campín.



Alberto Gamero movió el banco a los 65 minutos. Triple sustitución. Se retiraron Herrado, Ruíz y Gómez para darle paso a Mackalister Silva, Jades Valencia y Édgar Guerra. Este último no tardó en generar peligro, luego de hacer una bicicleta dentro del área e intentar un remate que se estrelló en su marcador.



Los cambios fueron un bálsamo para el ataque albiazul. Jades tuvo un mano a mano que erró y Cataño se hizo un espacio para sacar un bombazo de media distancia que pasó muy cerca del pórtico.



Con el duelo sentenciado, Gamero se dio el lujo de darle el último cuarto de hora a Kliver Moreno, quien regresó tras una complicada lesión de rodilla (ligamento cruzado, menisco) que lo alejó de las canchas durante 15 meses. El estadio se colmó de aplausos para el volante de 21 años.



Al minuto 79 por poco llega el cuarto tanto local. Guerra robó en salida rival y mandó un pase atrás para Mackalister. El capitán recibió e intentó picarla, pero el balón se fue ligeramente desviado.



Finalmente fue victoria para Millonarios por 3-0 y dejó la serie prácticamente encaminada. El duelo de vuelta se disputará el próximo 17 de agosto en el Metropolitano de Techo.