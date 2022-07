Berrío y la Copa Libertadores: ‘Fue único. Es orgullo y felicidad’

El 27 de julio es una fecha patria para el hincha de Atlético Nacional, el sol resplandece más, las sonrisas son mayores y el recuerdo de la segunda Copa Libertadores, es algo que enaltece al pueblo verdolaga.



Aprovechando los días en los que está entrenando en Guarne, Orlando Berrío recordó ese momento tan especial, que luego de seis años, se viven y se sienten con nostalgia. “Las sensaciones que pasaron por mi cabeza cuando (Néstor) Pitana pitó ese final, parecía que no iba a llegar el final del partido. Luego fue algo indescriptible, algo único como lograr una Copa Libertadores con esta camiseta que aprendí a amar”, remarcó.

Además, el atacante expresó que “es algo único, inexplicable. Es un orgullo, felicidad y satisfacción que logramos un objetivo para mí, para mis compañeros, el cuerpo técnico y los miles de hinchas que nos acompañaron, fueron un sueño hecho realidad. Muchos hinchas lloraron en la tribuna, se abrazaban con extraños, con personas que en su vida han visto. Pero este sentimiento llamado Atlético Nacional une”.



Finalmente, Berrío expresó que “sin importar que pasen cinco, 10 años, lo recuerdo y me emociono porque conseguir un sueño, no es fácil ganar una Copa Libertadores y este logro se disfruta más con Nacional”. https://twitter.com/nacionaloficial/status/1552299255410397184?s=20&t=kDeCp3y9ct328guhD-Dvsg



El ‘Lobo’ Guerra tuvo una cita con la Copa



El único venezolano campeón de la Copa Libertadores es Alejandro Guerra. No solo conquistó la gloria eterna con Atlético Nacional, sino que fue el mejor jugador del campeonato. Radicado en Medellín y gozando de su retiro en el fútbol, el ‘lobo’ armó un Instagram live, donde tuvo una ‘cita’ con la Copa Libertadores. Una réplica de tamaño real con la que recordó este momento importante para su carrera deportiva.



Durante 10 minutos, Guerra pasó un buen momento con los hinchas y aprovechó para saludar e invitar a varios verdolagas que se unieran a la conversación. Los aficionados le dedicaron palabras de agradecimiento y cariño.



“Ese día fue hermoso, estoy feliz de pertenecer a esa historia de Nacional, es un bonito recuerdo. Saludos a los hinchas, gracias por el cariño, el apoyo. Este es un día especial”, remarcó Guerra.