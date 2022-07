Dorlan Pabón se sinceró: ‘Lo que ha pasado de Gio lo dejamos atrás’

Luego de levantar la Liga y la Copa en menos de nueve meses, Dorlan Pabón ha tenido un regreso más que destacado con la camiseta de Atlético Nacional.



Tras su paso por el fútbol internacional, el habilidoso atacante es una pieza clave para el esquema de Hernán Darío Herrera. Previo al duelo de ida por los cuartos de final en la Copa Colombia 2022 frente a Junior, Pabón habló sobre el presente verdolaga.

"Lo que ha pasado de ‘Gio’ (Moreno) lo dejamos atrás, tuvimos pocos días para adaptarnos al ritmo. Nosotros tuvimos apenas 7 días de descanso, para volver fue complicado. El grupo está consciente de la situación y queremos sacarlo adelante, dejamos una buena imagen en Ibagué. En Barranquilla hay que ir a proponer y salir a jugar, en Ibagué mostramos por momentos ese fútbol que quiere la gente, que quiere Atlético Nacional”.



El ex Rayados de Monterrey se refirió al regreso de Orlando Berrío a los entrenamientos. Recordó épocas donde ellos arrancaban sus carreras deportivas. "Contento de volver a ver a Orlando Berrío, es de la casa y es una alegría que entrene con nosotros".



En cuanto al rival, Dorlan detalló que "Junior juegan con otro sistema, hay que proponer y jugar con inteligencia. Hace un mes ganamos la Liga, pero esto es otro torneo, estamos bien físicamente y queremos afrontar esta llave de la mejor manera".



En lo personal, el atacante precisó que "físicamente estoy bien, cuando no termino los partidos, es por el desgaste, uno tiene que dar el 100% y ser buen compañero, el que esté, dará lo mejor. Me alegra entrenar con los juveniles, hay talento, sienten donde están, la exigencia y supieron manejar la presión. A los pelaos los aconsejo, les doy patadas para que aprendan, ojalá muchos de ellos el día de mañana puedan ser figuras".



Finalmente, el jugador no piensa en otra cosa sino en ganar con los verdes. "Hay que volver a la misma confianza del semestre pasado. Hay que creérnosla. Para nosotros todos los rivales son importantes, sabemos que Junior es un rival complicado y estamos preparados para eso".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8