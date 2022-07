DIM aprovechó las bajas del Tolima y quedó a un pie de semifinales

Deportivo Independiente Medellín derrotó 1-3 a Deportes Tolima, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2022. El poderoso aprovechó las ventajas de su rival, con inteligencia, juego asociado y transiciones de defensa a ataque, sumado a una destacada actuación del juvenil Miguel Monsalve, quien llevó los hilos del primer tiempo con una asistencia y un gol.

Comenzando el primer tiempo, Tolima generó peligro a través de Luis Miranda al minuto 3, con un mano a mano que logró evitar Luis Erney Vásquez. Un minuto después, Medellín fue quien abrió el marcador por intermedio de Diber Cambindo, quien aprovechó un pase filtrado de Miguel Monsalve y ante un error del lateral Léider Riascos, el ex Quindío recuperó la pelota para vencer al golero William Cuesta y poner a celebrar a los antioqueños.



Sin embargo, la ventaja no duraría mucho, puesto que al minuto 14, un error de Juan Guillermo Arboleda en marca, le quedó la pelota a Junior Hernández por izquierda, el atacante local desbordó y marcó un centro que el arquero Vásquez no pudo despejar bien y Michael Rangel estuvo atento para cazar la pelota, anotando el empate parcial.



El juego cayó en intensidad, gracias a las faltas constantes en ambos equipos. Hasta que el minuto 29, una jugada colectiva, fruto de una buena transición de defensa a ataque, con Felipe Pardo y Víctor Moreno, para que el zaguero central llegue como un atacante más y defina a placer sobre el palo de la mano izquierda del arquero local.



Al 39, una recuperación en propio campo, derivó en una gran escapada de Javier Méndez, quien ubicó a Miguel Monsalve sobre el área rival y el volante ofensivo de 19 años, anotó su primer gol como profesional, decretando el 1-3 con el que se fueron al descanso.



En la etapa complementaria, en Tolima ingresó Fabián Mosquera en lugar de Juan Camilo Saiz. Medellín mantuvo su mismo once, mientras que la lluvia tomaba protagonismo en el estadio Manuel Murillo Toro. Al minuto de juego, Cambindo aprovechó un descuido en salida del Tolima y con un fuerte remate, asomó las intenciones en los visitantes de aumentar la ventaja en el marcador.



A medida que pasaban los minutos, Medellín se adueñaba con la pelota mientras que a Tolima le costaba avanzar en el terreno de juego. Al minuto 15, el pijao realizó su segunda variante, con el ingreso de Andrés Rentería en lugar de Jeison Angulo. Al 16, un remate de media distancia de Felipe Pardo, pasó cerca del arco de Cuesta y por poco llegaba el cuarto gol para el DIM.



Tolima iba tomando el control de la pelota, juntándose jugadores como Yohandry Orozco y Michael Rangel, saliendo por banda. Al minuto 24, ingresó en el local Álvaro Meléndez en lugar de Luis Miranda. Medellín aprovechó también para hacer su primera variante, ingresando José Hernández Chávez en lugar de Jean Pineda.



Al minuto 32, Medellín realizó dos cambios para refrescar; ingresaron Luciano Pons y Yesid Díaz, en lugar de Diber Cambindo y Javier Méndez. Mientras que Tolima seguía atacando por bandas. Al minuto 33, Andrés Rentería desperdició una ocasión muy clara de gol. Un minuto después y tras un descuido de Jorge Segura, Meléndez de pierna derecha, exigió a Vásquez, quien atajó de gran manera. Instantes después, se retiró del partido Felipe Pardo e ingresó Vladimir Hernández.



Sobre el minuto 36, Leider Riascos sufrió una falta por derecha, cerca del área. La falta derivó en una nueva ocasión para Tolima con un remate de media distancia de Rangel, quien pasó cerca del pórtico rojo.



En poco más de 20 años, el DIM no le marcaba al Tolima tres goles en Ibagué. Mientras que, desde el 15 de noviembre de 2020, Tolima no recibía tres goles como local, fue en el triunfo 2-3 de Once Caldas.



El partido de vuelta será en el estadio Atanasio Girardot, el próximo miércoles 17 de agosto a las 6 de la tarde. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la serie entre Fortaleza contra Millonarios, en la que va ganando el conjunto embajador por 3-0.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8