‘Escandalete de quinta... un cagazo’: Vélez explotó contra Dudamel

Polémica total en Colombia por las declaraciones de Rafael Dudamel, tras la eliminación del Deportivo Cali, injusta según él, a manos de Atlético Nacional en semifinales de Copa BetPlay 2021.



El estratega venezolano llevó a la conferencia de prensa una imagen con la mano del defensor verdolaga Emanuel Olivera que pudo ser sancionada con pena máxima y se quejó de la incidencia que dicha jugada tuvo en el resultado final.

Sobre todo lo anterior, Carlos Antonio Vélez dio su opinión en la audiocolumna ‘Palabras Mayores’ de Antena 2. Criticó duramente al estratega venezolano, no solo por sus declaraciones pospartido sino también por el planteamiento del Cali en Medellín.



En primer lugar indicó que le parece “increíble” que desde el conjunto azucarero armaran todo un lío porque al parecer el árbitro del partido les explicó en caliente que el balón no impactó el brazo de Olivera.



Lo anterior debido a que el mismo Dudamel aseguró en rueda de prensa que el juez Carlos Ortega “me dijo que la pelota no le había dado en la mano, que le había dado en la parte oblicua, abdominal del jugador”.



En dicho sentido, Vélez enfocó la discusión en si la mano debía ser castigada como pena máxima: “En definitiva uno no puede hablar de lo que no sabe... El solo hecho de decir que la pelota no pegó en la mano, ya empezamos mal. Lo que hay que analizar es por qué razón no se pita una mano como la que se dio en el partido y eso tiene explicación”.



Así mismo, y con toda la ironía del caso, le mandó un mensaje a los “afectados”: “Y si a los afectados les molesta eso, vayan a la International Board, hablan con esos sabios ancianos y les dicen que ustedes no están de acuerdo. A lo mejor les hacen caso y cambian la norma. Pero mientras la norma exista, hay que aplicarla y quien la aplica está en lo correcto”.

Posterior a lo anterior, el también comentarista de Win Sports realizó un resumen y análisis de lo que se vio el jueves en la semifinal. Criticó la dificultad de Nacional para crear opciones de gol y ni qué decir del estilo “atrincherado” del Deportivo Cali, “es la filosofía de su técnico (Dudamel)”.



Del verde azucarerorescató como única opción clara el remate de Ángelo Rodríguez, después de un grosero error de Jimer Fory en defensa. “Precauciones con un cagazo incorporado total, muy al estilo del entrenador”, complementó.



Con el gol de Jefferson Duque al minuto 54, “llegó el caos de un lado y del otro una defensa de contención inusual”. Afirmó que el dueño de casa apeló al juego defensivo para mantener la ventaja, “haciendo la gran Dudamel: meterse atrás”, mientras que la visita tan solo pudo generar a partir del “ollazo” y “como en el potrero, todo vale: alma, entrega, actitud, espíritu, épica. Pero, ¿y? Jugando al error del contrario, a la segunda jugada, nada claro”.



Fue claro al decir que Teófilo Gutiérrez, que “es el único que aporta inteligencia y juego”, le hizo mucha falta al cuadro vallecaucano.



Y justamente la entrega caleña dio resultado sobre el final del encuentro: “Terminamos elogiando la actitud , el 'palante es pa´ allá' del Cali. Unas veces sirve, otras no. Esta vez sirvió para que se armara un escandalete de quinta por una mano que existió, pero que no es punible. La táctica palacio del colesterol: corazón, huevos y podría agregarle longaniza, quiso llevarse por delante a Nacional y lo hizo. Había una incapacidad organizativa total y una descordinación que invita a la simulación y al reclamo. Hasta que llegó el papayazo. Una pelota que da en el brazo de un jugador de nacional, Emanuel Olivera. Se arma la de San Quintín. Tocaba buscar de toadas maneras el empate, si no se podía por una forma, había que buscarlo por otra”.



Con ello, puso sobre la mesa las consideraciones de analistas arbitrales como Jose Borda y Rafael Sanabria, así como la cuenta ‘El VAR Central’, en las que reafirman la decisión de Ortega y el VAR en no sancionar pena máxima.

“Yo entiendo el sketch del técnico del Deportivo Cali. Montó su show e hizo un speech al mejor estilo de la Azcárate. Un monólogo para explicar lo inexplicable y logró el objetivo porque tiene una fase histriónica muy importante. Distrajo la atención que evitó hablar de lo fundamental: el juego. Su apuesta mezquina, al cero, los 15 minutos que únicamente jugó en el clásico, el empate que buscó, el mal uso del recurso humano”, ahondó Vélez.



Y complementó: “Como es una eliminación dolorosa, él seguramente iba a recibir cuestionamientos de ese tipo y se aprovechó para armar un sketch, por raticos medio cantinflezco, pero que funciona. Distracción. Desde ese punto de vista ganó momentáneamente”.



Eso sí, puntualizó en que “cuando termina la histeria” y se analiza en frío la presentación del Cali, “se termina ese speech”...



Y agregó tres “bonus track”, como los quiso llamar. Primero habló sobre el tumulto que se armó al final del encuentro y exigió sanciones contra los responsables, después hizo eco de las declaraciones de Dudamel respecto a los “cheques” que salen de “la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado”.



“Ortega, pilas. Esos que llega dizque a separar en el momento del tumulto y hacen creer que ese es su objetivo, están insultando al árbitro. Haga el informe que corresponde. Mano dura porque de lo contrario lo van a volver ropa de trabajo”, sentenció.



“Yo doy las opiniones que quiera y como quiera. Nadie me va a decir qué digo y qué no. Digo lo que se me dé la cantada gana, me preparo para hacerlo y estoy dispuesto a sustentar lo que digo. Claramente lo puedo demostrar con la ley de juego en la mano y con los especialistas que piensan igual”, continuó.



“Yo le diría a Rafael Dudamel que tiene un trastorno de personalidad. Él está desubicado. No sabe qué es: si es director técnico o comentarista. Escoja de una vez porque los directores técnicos de medio tiempo generalmente terminan eliminados”, finalizó.