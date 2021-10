¡Con foto en mano! Dudamel arremete contra arbitraje en Nacional-Cali

Deportivo Cali quedó eliminado en la semifinal de la Copa BetPlay 2021 después de perder 1-0 este jueves frente a Nacional en Medellín, pero el técnico Rafael Dudamel se fue con todo en contra del arbitraje de Carlos Ortega y quienes estuvieron en el VAR, al no decretar en el segundo tiempo una mano del defensor Emmanuel Olivera en el área, que hubiera sido la opción de ejecutar un tiro penalti en favor del cuadro vallecaucano.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador venezolano afirmó: “Me invade un sentimiento de orgullo, me invade un sentimiento de satisfacción por el trabajo de todo nuestro plantel, de todos nuestros jugadores, se han entregado al máximo contra un rival de mucha calidad, frente a un rival de muy buenos argumentos individual y colectivo, quiero felicitar a Atlético Nacional, a su entrenador, se lo he dicho y reconocido personalmente en Cali, mi admiración y respeto por su trabajo"



Y añadió que “nosotros en Cali con un 4-3-3, hoy con un 5-4-1 o 3-4-3 hicimos cara, hicimos frente a un gran rival, pero lo trabajamos con una gran convicción y ambición, y creo que hemos puesto lo que nos correspondía para brindar espectáculo, hemos competitivo en ambos partidos, con lo único que no hemos podido es con el arbitraje, contra ese no pudimos".



"En Cali, con un fuera de lugar alevoso, el juez de línea estaba muy bien ubicado, y hoy contra una jugada en la que la pelota da claramente en la mano del defensor de Nacional, lo que me deja es tristeza y un poco de preocupación, ya que acá no solamente están perjudicando a una institución como el Deportivo Cali, sino que además este tipo de situaciones perjudican a todo el fútbol colombiano, y no somos los entrenadores ni los jugadores los encargados de resolver este tipo de situaciones, de irregularidades, son los dirigentes, invito a que la dirigencia ponga manos a la obra porque se están suscitando muchos compromisos de delicadas decisiones de situaciones muy claras”.



Al mismo tiempo, tras mostrar la acción del presunto penalti de Olivera en su computador personal, Dudamel agregó: “tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor (Carlos) Ortega me dijo a mí que la pelota no le había dado en la mano, que le había dado en la parte oblicua, abdominal del jugador, además el brazo hace que la pelota cambie de dirección, claro, cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, que los cheques salen de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación".



"Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación. No, las manos no se interpretan, aumenta o no aumenta el volumen de juego, y aquí claramente está aumentando el volumen de juego. Entonces, de aquí en adelante cualquier análisis es muy subjetivo, nos vamos con mucha amargura, con mucha bronca, pero me voy con el orgullo de que en todo lo planificado mis jugadores hicieron todo su esfuerzo para llevarlo en grande al campo. Deportivamente competimos, lo que no pudimos superar fue el contra el arbitraje, el señor Machado, por favor, manos a la obra, el fútbol le elevamos el nivel entrenadores, jugadores y ustedes también desde el arbitraje”.



Sin atender ninguna otra inquietud de los periodistas, se despidió así: “Felicitaciones a Atlético Nacional, no merecían ni necesitaban este tipo de ayudas porque es un equipo muy competitivo, creo que con esto es suficiente, espero que comprendan y me respeten en este momento la decisión de no atender más preguntas, pero creo de aquí cualquier otro tipo de análisis no es necesario”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces