¡Polémica en el Atanasio! Mano en el área de Nacional: ¿era penalti?

Polémico final de partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. El conjunto verdolaga clasificó a la final de la Copa BetPlay 2021 por su victoria 1-0 en el Atanasio, resultado que pudo cambiar en los últimos minutos del encuentro.

Con el tiempo reglamentario cumplido, el verde azucarero generó una última opción en campo contrario. Michael Ortega entró al área con balón dominado, quiso regatear a sus marcadores levantando el balón, pero este impactó en el brazo de Emanuel Olivera.



De inmediato, los jugadores del Cali corrieron a reclamarle al juez Carlos Ortega, pero este dejó seguir con normalidad.



Instantes después el mismo colegiado detuvo el encuentro mientras el VAR revisaba la acción polémica, pero minutos después reafirmaron la decisión de Ortega. No hubo pena máxima y el resultado no se movió.



¿Era penalti o no? Véalo acá: