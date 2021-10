Por su quinto título de Copa: las cinco claves del Nacional finalista

En un partido donde se sufrió más de lo que se jugó, Atlético Nacional clasificó a una nueva final de la Copa Colombia, donde enfrentará al Deportivo Pereira.



Luego de tres años, los verdolagas buscarán un nuevo trofeo para sus vitrinas, será la final número 38 en su historia, de las cuales, ganó 23, perdió 13 y la recordada de la Copa Suramericana 2016 contra Chapecoense que no logró disputarse. A continuación, las cinco claves del equipo de Alejandro Restrepo, que supo conseguir un nuevo paso con un equipo que sigue en construcción de su idea de juego.

Orden: A pesar que Cali logró presionarlo y volcarse al ataque en los minutos finales, Nacional no se ‘descuaderno’ y mantuvo sus líneas en gran parte del partido. Aunque no es muy ortodoxo para sus aficionados que querían más goles. En el momento de más efervescencia de su rival, sacó provecho de la situación y logró llevar el juego a su favor.



Paciencia: A pesar que en la etapa inicial generó muchas situaciones de gol, Nacional no se desesperó y trató de imprimir paciencia a la hora de poder llegar al arco contrario. Con algo de fortuna, Jefferson Duque pudo anotar el gol del triunfo, demostrando que vive un idilio con la red.



Elaboración: Desde el inicio y salida de juego, Nacional intentó y logró elaborar. Iba tejiendo sus jugadas de la mano de la paciencia, provocando el error del Cali. Pases certeros, rompiendo las líneas defensivas y fabricando espacios, las premisas de un equipo que todavía le falta por mejorar, pero no renuncia a elaborar juego bajo su idea.



Variantes: Aunque fueron criticadas, estas variantes surtieron efecto. Jímer Fory logró suplir de gran manera a Danovis Banguero, la llegada de Jonathan Marulanda y Emmanuel Olivera fueron claves para mantener el cero en el arco. En ataque hubo refresco con Andrés Andrade y Sebastián Gómez. Todo en pro de seguir un plan y cumplirlo para conseguir el objetivo.



Contundencia: Aunque llegó muchas veces, Nacional marcó el gol que le dio el pase a la final. Tuvo a su delantero en el lugar indicado, Dorlan Pabón sorprendió con un remate que casi es su marca registrada y a partir de estar encima en el marcador, logró administrarlo. No solo en ataque se puede evidenciar esa contundencia, sino que en defensa se muestra en la manera que ganaron duelos y cerraron espacios.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8