A Cali le faltó ambición ante Nacional para llegar a la final de Copa

Deportivo Cali cayó 1-0 frente a Nacional este jueves en el Estadio Atanasio Girardot, en el partido de vuelta de la semifinal y se despidió de la opción de llegar a la final de la Copa BetPlay 2021.



Los verdiblancos habían cedido un empate 2-2 en Palmaseca, pero no solo se descuidaron el gol de Jefferson Duque sino que les faltó potencia ofensiva para tener al menos la posibilidad de igualar la serie a través de una nueva paridad.

Con este resultado, Cali queda ahora supeditado a la Liga BetPlay, en la que sigue fuera de los ocho y prácticamente necesita 12 puntos de 18 que le restan.



Así se resume la actuación del onceno dirigido por el veenzolano Rafael Dudamel:



Buen trabajo en recuperación y defensa en el primer tiempo: El 5-2 le dio estabilidad al conjunto vallecaucano, que no sufrió el partido ni tampoco por las transiciones que intentó el cuadro anfitrión.



El uruguayo Hernán Menosse, como hombre más experimentado, volvió a ser el líder de la zaga ‘azucarera’, controlando bien las pocas apariciones del rival en su zona, que nunca fueron al arco de Guillermo de Amores en el primer tiempo.



Sin embargo, a los 9 minutos del complemento se desacomodaron en una salida desde la mitad del campo, abrieron por la derecha, Dorlan Pabón remató sobre el palo derecho, nadie reaccionó en el Cali y Jefferson Duque aprovechó el rebote entre Menosse y Caldera para convertir el 1-0.



Rafael Dudamel montó un 5-2-3, en el que José Caldera salió como lateral derecho y Juan Camilo Angulo pasó a la mitad de la cancha. De esa forma se blindó para evitar que Nacional le hiciera superioridad numérica, aunque tampoco intentaba ir al frente.



Le faltó ambición en ataque: Cali no fue generoso en la creación de jugadas ofensivas, sino que esperó los errores que se produjeran en la defensa verdolaga, como ocurrió en el minuto 36 del periodo inicial cuando Jimer Fory le dejó el balón a boca de jarro a Ángelo Rodríguez, pero lamentablemente el delantero sanandresano remató desviado sobre el palo derecho del arquero Aldair Quintana.



Un remate de Harold Preciado a los 39 por encima del horizontal y un centro de Juan Camilo Angulo por derecha que no encontró receptor a los 43, fueron las aproximaciones más importantes del equipo ‘azucarero’ en el segundo periodo.



Jugada de penalti discutida que no dio el árbitro: A los 44 del segundo tiempo, Michael Ortega levantó el balón para autohabilitarse, el balón dio en el brazo de Emmanuel Olivera para penalti, pero el árbitro Carlos Ortega ni siquiera fue a revisar la pantalla y desde el VAR le dijeron que la mano no fue intencional.



Buena reacción al final, pero no alcanzó: Rafael Dudamel incluyó a Andrés Colorado por Andrés Balanta a los 7 minutos del complemento y a Harold Preciado por Velasco a los 14, en busca de mayor intensidad en el área adversaria.



Franco Torres y Michal Ortega por Jhon Vásquez y José Caldera a los 34, aunque no fue suficiente para encontrar al menos el gol del empate que forzara los cobros desde el punto penalti.



Mal arbitraje de Ortega: El colegiado cartagenero Carlos Ortega terminó confundido, sacando tarjetas a diestra y siniestra, lo que provocó que los jugadores verdiblancos terminaran haciéndole un cerrojo al final del encuentro.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces