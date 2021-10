Con sello de la 'fiera' Duque, Nacional es finalista de la Copa 2021

Atlético Nacional venció 1-0 al Deportivo Cali y avanzó a la gran final de la Copa Colombia 2021. El conjunto verdolaga fue superior a su rival y con un gol de Jefferson Duque bastó para liquidar la serie global por 3-2. Los antioqueños enfrentarán en la llave definitiva al Deportivo Pereira en una serie que abrirá en Medellín y cerrará en la capital risaraldense.



Los primeros minutos fueron dinámicos para ambos equipos. Nacional intentando elaborar desde el fondo, buscando a su delantero Jefferson Duque. En el Cali, esperaba y contragolpeaba. Al minuto 17, la visita se acercó sobre el sector derecho a través de Jhon Vásquez, pero su desborde no llegó a los pies del delantero Ángelo Rodríguez.

Sobre el minuto 19, Jarlan Barrera de pierna izquierda tuvo la primera aproximación clara de gol para el local, pero su remate pegó en un defensa visitante y salió desviado al tiro de esquina. En una segunda jugada, el ex Junior recibió la pelota por la banda derecha, pero no logró rematar con solvencia.



Nacional no cesaba en su ataque y al minuto 32, Jefferson Duque estuvo muy cerca de anotar, luego de un centro por derecha de Yerson Candelo.



Al minuto 35 y tras un descuido en la defensa de Nacional, la pelota le quedó en el corazón del área a Rodríguez, pero estuvo atento Aldair Quintana en desviar el remate que tenía destino de gol.



Los últimos minutos del primer tiempo fueron para un Nacional que intentó, pero le faltó contundencia. Cali aguantaba como podía y solo esperaba que terminara el tiempo para replantear algunas jugadas ofensivas.

En la etapa complementaria, ambos equipos mantuvieron sus mismos jugadores. Al partido le costaba retomar el ritmo que hubo en el primer tiempo, Nacional intentaba salir, pero Cali le cerraba bien los espacios. Al minuto 7, la visita realizó su primera sustitución, retirando a Andrés Balanta, para que ingresara Andrés Colorado.



La insistencia de Nacional llegó a dar frutos al minuto 8, con un remate desde el sector derecho de Dorlan Pabón, la pelota dio en el vertical izquierdo y Jefferson Duque como un pescador del área, remató la pelota con pierna derecha, anotando su gol 81 con la camiseta de Atlético Nacional y el 23 en lo que va del año. Los verdolagas encontraron premio, después de un gran esfuerzo en el primer tiempo.



Tras el gol, al minuto 14 el técnico Rafael Dudamel realizó su segundo cambio, ingresando Harold Preciado en lugar de Kevin Velasco. El técnico Alejandro Restrepo respondió a los movimientos del visitante y realizó dos variantes al tiempo; se fueron Dorlan Pabón y Jarlan Barrera, para darle paso a Jonathan Marulanda y Andrés Andrade.



Al minuto 19, Ángelo Rodríguez tras un centro de tiro libre, acercó al equipo caleño, con más ímpetu que precisión. Sobre el minuto 31, Nacional realizó su tercera sustitución, ingresando Sebastián Gómez en lugar de Alex Castro.



Cali agotaba sus cambios al minuto 33 con el ingreso de Michael Ortega y Franco Torres, en lugar de José Caldera y Jhon Vásquez. Sobre el minuto 36, tuvo que salir Jímer Fory debido a una molestia en su hombro derecho, ingresando el argentino Emmanuel Olivera.



Los últimos minutos fueron de sufrimiento para ambos equipos, Nacional aguantando el resultado y Cali intentando lo que no pudo lograr a lo largo del encuentro. Sin embargo, la visita no tomó muy bien la derrota y se le fueron ni bien terminó el partido encima del árbitro Carlos Ortega.



Para la alegría de los 33.417 espectadores, el conjunto antioqueño logró un nuevo objetivo en el semestre y después de tres años peleará por un título, será la quinta final de Copa Colombia que dispute y lo hará contra un sorprendente Deportivo Pereira. El juego de ida será en el Atanasio Girardot, mientras que el duelo definitivo será en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense. Con fechas tentativas del 10 y 24 de noviembre respectivamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8