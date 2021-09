Nacional visita a Santa Fe en uno de los duelos estelares de la Copa

Atlético Nacional visita este miércoles a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2021. Los verdolagas buscarán en la capital, sacar ventaja en la serie para liquidar el duelo, la próxima semana en el Atanasio. Los cardenales quieren retomar la senda ganadora y frenar a los antioqueños en este torneo.



Luego de enfrentar a Patriotas en Tunja y a Alianza Petrolera en Barrancabermeja, Atlético Nacional terminará este miércoles, una seguidilla de tres partidos fuera de casa, en donde buscan cerrar con broche de oro y conectar la totalidad de triunfos. Al frente estará Santa Fe, quienes ven la Copa como un camino para alcanzar la participación en un nuevo torneo continental, pero para seguir soñando, deberán eliminar al equipo del momento en el país.



22 jugadores son los que tiene Alejandro Restrepo a su disposición para afrontar este juego, como principal novedad, Brayan Córdoba se integró al grupo que hizo base en Bogotá. El zaguero superó una lesión muscular que lo había dejado por fuera de las canchas, alrededor de un mes.



Dorlan Pabón regresó al fútbol colombiano de gran manera, el delantero antioqueño demoró media hora en marcar gol y en la Copa buscará tener más minutos para elevar su nivel de competencia. "Fue un gran debut, pero más allá de pensar en mí, debo pensar en el grupo. Quiero aportar la experiencia que tuve en el exterior en este equipo, fue un plus haber logrado anotar", detalló.



Además, "marcar goles con Nacional no tiene precio, después de tantos años afuera y volver de esta manera es algo increíble. Tenemos la mejor hinchada del país, esperamos darles muchas alegrías".



En cuanto al rival, ‘Memín’ señaló que "esta Copa la afrontamos con mucha seriedad, no va a ser fácil. Santa Fe es un gran rival, pero debemos sacar un gran resultado para liquidar la serie en nuestra casa, en estos 90 minutos debemos estar muy bien físicamente, técnicamente para afrontar este partido".



Sobre esta seguidilla de partidos como visitante, Pabón remarcó que "estos días que hicimos base en Bogotá fueron muy buenos porque entre menos viajes fue mejor que ir y volver a Medellín. Hay que estar muy concentrados, descansando bien, trabajando bien y enfocados en los objetivos. Tenemos un compromiso muy grande con la institución".



El ariete habló sobre el regreso a jugar en una cancha como el estadio El Campín, donde hizo muchos goles y fue figura en muchos partidos. "Muy contento de volver a El Campín, es una linda cancha, contra un gran equipo como Santa Fe, cada que jugaba en esa cancha salía figura y espero que se repita este miércoles".

Datos entre Santa Fe y Atlético Nacional



Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se han encontrado cuatro veces en llaves de eliminación directa bajo el nuevo formato de la Copa Colombia, que se disputa desde el 2008. El equipo bogotano eliminó al antioqueño la primera vez que se vieron en las semifinales del 2009. Después, el ‘verde paisa’ eliminó tres veces a los cardenales: una en los octavos de final, en el 2012, otra en la semifinal del 2016 y la última, en los octavos de final de la edición 2019.



En el estadio El Campín se han enfrentado en tres ocasiones con dos triunfos para los capitalinos y un empate. La vez que Nacional ganó como visitante a Santa Fe por Copa, el partido se jugó en el estadio Metropolitano de Techo, en la edición 2016, cuando los antioqueños se impusieron por 1-4.





Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Yeison Guzmán, Dorlan Pabón, Jonatan Álvez.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8