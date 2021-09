¿Por qué Quintero sí y por qué Quintero no para Colombia vs Chile?

Juan Fernando Quintero se perfila como titular de la Selección Colombia en el duelo clave de este jueves contra Chile, por las Eliminatorias a Qatar 2022. Muchos lo criticaron contra Bolivia y luego lo extrañaron contra Paraguay y al final a todos les quedó la duda: ¿es buena o mala idea que sea inicialista en un partido que hay que ganar como sea?

Quintero llegó a la actual convocatoria con 14 partidos en el Shenzhen y una pausa obligada de la Superliga China para facilitarle los jugadores a la selección local, de cara a la eliminatoria asiática. Sumando los 45 minutos en La Paz, con toda la exigencia que eso implica, son 15 juegos en todo el año 2021.



El antioqueño hizo el esfuerzo de estar a tope trabajando con el DIM y asegura que físicamente no tiene fisuras. No dio esa sensación contra Bolivia pues no dispuso de ninguna opción de cara al arco, no contabilizó pases de gol y, según se dijo tras ese duelo, las pruebas físicas en Asunción confirmaron que no estaba para ser titular contra Paraguay. Lo bueno es que ya descansó y que, seguramente, es parte fundamental del plan de Reinaldo Rueda para el duelo de local contra Chile en el que está prohibido no ganar. Esta vez ya no es solo sumar sino meter tres puntos a la bolsa casi que al precio que sea.



¿Por qué sí usar a Quintero?



Pocos volantes creativos en Colombia se dan el lujo de contar que ya jugaron y además marcaron en dos Mundiales de mayores. Y esa experiencia, ante un reto tan agobiante como el de este jueves, le da a Quintero un plus.



Pero futbolísticamente hay más argumentos: Quintero tiene el pase definitivo, la lectura correcta y ágil, la inteligencia para descubrir espacios en una zaga disciplinada y férrea como la chilena. Su gran característica es dejar mano a mano a los delanteros y eso lo puedo probar, en esta convocatoria, Falcao, a quien le hizo el pase de su primer gol en una Copa Mundo, en Rusia 2018, contra Polonia.



Pero no es lo único: el zurdo es garantía de media distancia en pelota quieta (si esta vez sí se lo permite Cuadrado) o en movimiento, y esa es otra fórmula que no se puede desperdiciar en este duelo clave en Barranquilla. Además, con la baja de Andrade, es el único número 10 del que dispone Rueda, y es claro que al DT le gusta la idea de ese enlace, ese jugador que piense y salga con certeza y que aguante la pelota cuando sea necesario.



¿Por qué no usar a Quintero?



Es una sola razón: el compromiso defensivo por el que sufren él y casi todos los número 10. Sucede que Chile es un equipo que suele poblar el mediocampo con 5 jugadores, quienes no solo raspan duro en la marca sino que se multiplican para hacer contacto con los dos hombres habituales en punta.



Eso significa que hay que ser muy fuertes físicamente para aguantar la arremetida (Quintero es pequeño y 'referenciable') y muy sacrificados para apoyar a Barrios y Uribe, los que serían los volantes de marca de Colombia. La verdad es que no ha sido un perfil que en ninguna parte de su carrera haya distinguido a Quintero...

​

Sin embargo, no es razón suficiente para descartarlo como titular, pues para eso en los costados aparecerá un hombre definitivo en la marca como Cuadrado y otro que se sacrifica como Luis Díaz. En ellos podría descansar el 10 si es que la situación se pone muy densa. Es verdad que 'equipo que gana no se cambia' y el de Rueda, sin ese número 10, viene de ser tercero en una Copa América. Pero la dificultad del equipo para anotar, en ese torneo y en los dos partidos de esta fecha triple de Eliminatorias, justifican el riesgo. Lo que no puede pasar es que Colombia, deliberadamente, renuncie a su talento. Esa vía no lleva a ningún Catar...