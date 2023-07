Vingegaard se defendió de aquellos que lo acusan de presunto dopaje

Jonas Vingegaard prácticamente sentenció el Tour de Francia este miércoles luego de sacarle más de seis minutos a Tadej Pogacar que no le pudo seguir el ritmo al ciclista del Jumbo Visma.



Esta diferencia tan abrumadora ha provocado que varios críticos del danés salieran a hablar de un presunto dopaje del ciclista. No obstante, el danés salió al paso de las sospechas.



"Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija", aseguró el danés.

En la caravana del Tour sorprendió mucho la contrarreloj que hizo donde mejoró por mucho lo esperado los organizadores. Sin embargo, aunque nadie lo dijo en voz alta, esta actuación en la crono y en la etapa 17 reavivó las sospechas sobre un presunto dopaje.



Por su parte, Vingegaard aunque tiene 7:35 de diferencia en la general no dio por finiquitado el Tour: "Estoy aliviado, tener más de 7 minutos de ventaja es formidable. Pero todavía no estamos en París, quedan etapas peligrosas, tengo que seguir haciéndolo lo mejor posible".



Y agregó que Pogacar intentará un último ataque desesperado: "Pogacar no abandona nunca, va a intentar algo, estoy convencido. Tengo que estar preparado. Todavía quedan por delante etapas muy peligrosas”.



Finalmente, habló de su rival y le terminó dejando una pequeña indirecta: No es bonito para Tadej perder de esta manera, pero nosotros miramos nuestra carrera, estoy contento de tener el maillot amarillo un día más. Puede que haya hecho esfuerzos que le han hecho vulnerable, a veces se dejan energías en esfuerzos inútiles".