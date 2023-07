Pogacar tras su debacle en la etapa 17: ‘Estoy muy decepcionado’

Tadej Pogacar se mostró bastante decepcionado luego de su desfallecimiento sufrido en la etapa 17 realizada este miércoles y que le costó sus aspiraciones al título del Tour de Francia.



El esloveno no pudo seguirle el paso a Jonas Vingegaard y a un grupo conformado por Carlos Rodríguez, Adam Yates, Sepp Kuss entre otros corredores y perdió más de seis minutos en el ascenso al Col de la Loze.



Ante este día para el olvido, Pogacar dejó sus sensaciones tras lo ocurrido este 19 de julio: "No sé lo que me ha pasado, llegué abajo totalmente vacío. Me he alimentado bien pero no ha llegado a las piernas. Estoy extremadamente decepcionado, no he podido luchar todo lo que quería".

Por su parte, señaló que ante este mal día buscará la victoria de etapa el sábado: "Si me recupero de lo de hoy buscaré la victoria. Quiero ofrecérsela al equipo".



Finalmente, agradeció a sus compañeros por lo hecho para poder luchar la general y además habló sobre la caída que tuvo este miércoles a más de 140 kms de meta: "La escapada se formaba, estaba entre los primeros, pero el de delante ha frenado y ha cambiado la trayectoria. He tocado su rueda y me he caído. No sé bien qué ha pasado".