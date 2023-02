Epa Colombia reveló la suma que le dio a Diana Celis por su separación

Daneidy Barrera, reconocida como ‘Epa Colombia’ y Diana Celis fueron una de las parejas más mediáticas en el país. No obstante, la relación llegó a su final alrededor de seis años en febrero de 2022.



“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola...Fui una persona increíble, di lo mejor de mí. No tengo que salir a hablar nada malo, al contrario, agradezco por lo vivido”, mencionó la influenciadora revelando detalles de la relación con la jugadora.

Unos meses después, ambas sumaron un nuevo episodio cuando en octubre de 2022, Diana Celis demandó a ‘Epa Colombia ante un juzgado de familia para recuperar lo que le correspondía por haber vivido por más de cinco años con su pareja.



El proceso se presentó y unos días después, la influenciadora tuvo que darle cierta cantidad de dinero a Celis que nunca fue revelada hasta ahora.



Y es que en su cuenta de Instagram, la empresaria de keratinas reveló la millonada que tuvo que pagar a su expareja.



Ante la pregunta: “¿Ya viste la nueva novia de Diana?”, Daneidy respondió: “Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor”, comentó de inicio.



“Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, añadió.



De igual manera, confesó en sus redes sociales que la futbolista se quedó con dos motos Ducati, un apartamento del Olaya, uno en Bochica, una casa en Restrepo, un carro y 500 millones de pesos.



Ante estas declaraciones, Diana Celis no se quedó callada y desmintió ciertas cosas que dijo la influenciadora como que algunas propiedades las había comprado ella y no que ella se las dio como parte de la separación.



“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que le puse la demanda...Es más, el apartamento de Bochica lo compré yo y las motos son mías, y eso siendo mío, tampoco quería dármelo”, concluyó.