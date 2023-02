Premios Óscar: crean ‘equipo de crisis’ para evitar un caso Will Smith

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado en las últimas horas que crearán un ‘equipo de crisis’ que tiene como objetivo evitar cualquier situación no planeada en la gala de los futuros Premios Óscar.



Esta decisión se toma en reacción de lo sucedido el año pasado en donde ocurrió la desafortunada situación con Will Smith quien saltó al escenario y le dio una bofetada a Chris Rock por un chiste hacia su esposa.



Este episodio no estaba en los planes del evento y causó bastante desconcierto entre los asistentes.

De acuerdo,con el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, admitió que seguramente haya eventos no planeados, pero que para este año se han preparado para cualquier eventualidad.



“Las cosas no siempre salen según lo planeado, pero tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca antes habíamos tenido, y muchos planes en marcha”, mencionó el directivo de inicio.



“Hemos ejecutado muchos escenarios. Por lo tanto, esperamos que estemos preparados para cualquier cosa que no podamos anticipar en este momento, pero que estamos planeando en caso de que suceda”, añadió.



Cabe señalar que la edición 95 de los Óscar se realizará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.