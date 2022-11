Will Smith admitió su error en los Premios Oscar: ‘Perdí la cabeza’

La edición 94° de los Premios Oscar siempre será recordada por una de las polémicas más grandes en la industria del cine. Y es que en plena transmisión, Will Smith subió al escenario y agredió a Chris Rock por unos comentarios hacia su esposa Jada Pinkett Smith.



Tras el incidente, ambas celebridades encabezaron los titulares de varios medios de comunicación durante semanas, pero hasta este lunes en la noche, Smith rompió el silencio después de ocho meses y habló del suceso.



Lo hizo durante su aparición en ‘The Daily Show with Trevor Noah’ y allí el actor abordó el tema de la bofetada a Rock. Asimismo, reconoció que ‘perdió la cabeza’ ya que presentaba varios problemas en ese momento.

“Me había ido. Era una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo. Estaba pasando por algo y perdí la cabeza. Esa fue una noche horrible como se pueden imaginar”, comentó de inicio.



“Hay muchos matices y complejidades, ya sabes, pero al final del día, simplemente... Me perdí y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien”, añadió.



Por su parte, aseguró que cometió un error agrediendo a Rock: “No es lo que quiere ser, fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre. Es, ya sabes, todo eso surgió en ese momento, pero eso no es lo que quiero ser”.



Finalmente, comentó lo que pasó la noche después de los Oscar y la conversación que tuvo con su sobrino de nueve años.



“Es el niño más dulce. Llegamos a casa y se había quedado despierto hasta tarde para ver a su tío Will. Estábamos sentados en mi cocina y él está en mi regazo y sostiene el Oscar y dice ‘¿Por qué golpeaste a ese hombre, ¿tío Will?’”, concluyó el actor entre lágrimas.