Netflix: la razón por la que no bloquean las cuentas compartidas

Luego de anunciar la prohibición de las cuentas compartidas hace unas semanas, Netflix ya ha empezado a imponer esta función en varias zonas del mundo como es el caso de España entre otros países.



No obstante, ha habido algunos problemas con respecto a lo de las cuentas compartidas ya que la aplicación reconoce tu ubicación y tu IP para fijar ese sitio como tu hogar para la cuenta, una cuestión que está funcionando mal y que está provocando dolores de cabeza a varios usuarios.



Una de las razones es la IP dinámica, la cual como indica va variando, es decir, que puede marcar otra ciudad en la que no estás y no tu hogar por lo que no podrías ver Netflix.

Ante este error, la aplicación comienza a solicitar códigos de verificación cuando no se han pedido o en sí impedirte su uso hasta que se verifique la ubicación real.



En caso de que en los países en donde ya hay la función de las cuentas compartidas y tengas internet con un operador no hay necesidad de preocuparse ya que Netflix te tendrá ubicado.



En caso de que no debe hacer lo siguiente para cambiar la ubicación en Netflix:



*Encender el televisor y accede a la aplicación de Netflix



*Ir a obtener ayuda



*En la columna izquierda saldrá una función que dice Gestionar Ubicación Principal



*Elegir el método de verificación que quiera utilizar



*Recibirá un enlace y al pulsarlo confirmará su ubicación principal