Tres localidades en Bogotá no tendrán agua este lunes 4 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es la encargada de brindar el suministro de agua a los habitantes de la capital. Debido a esto, la entidad programa frecuentemente trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución.



Para la realización de estas labores, la empresa requiere la suspensión temporal del servicio en los diferentes sectores donde se tienen previstos estos trabajos.

Para la jornada de este 4 de marzo, se tienen programados trabajos de mantenimiento en tres diferentes localidades de Bogotá, las cuales tendrán cortes temporales específicamente en cuatro barrios, los cuales durarán sin el líquido vital hasta por 24 horas.



Se recomienda a las personas que se verán afectadas por estos cortes, tener en cuenta los horarios y sectores para que sus actividades diarias se vean lo menos afectadas posibles.



A continuación las localidades, barrios y horarios en los que habrá cortes de agua para este lunes 4 de marzo de 2024:



​Localidad de Tunjuelito

Santa Lucía, Tunal Oriental. De la calle 42 sur a la calle 48c sur, entre la transversal 14 a la carrera 24. 9:00 a.m. por 24 horas. Cambio de medidor



Localidad de Kennedy

Lusitania. De la avenida calle 9 (avenida de las américas) a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 a la carrera 68g. 9:00 a.m. por 24 horas. Cambio de medidor



Localidad de Fontibón

Granjas de Techo. De la avenida calle 13 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 68 a la avenida carrera 68d. 10:00 a.m. por 24 horas. Cambio de medidor.