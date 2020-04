Los medicamentos que se están analizando para curar el coronavirus

Hasta el momento, es importante aclarar que no hay ninguna cura que haya funcionado para el coronavirus. Sin embargo, en varios países del mundo se empiezan a investigar medicamentos y tratamientos.



Una pista científica estudiada en China, Estados Unidos y desde este martes en Francia se basa en la transfusión a los enfermos de plasma sanguíneo de personas curadas, que desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo. Si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato", dijo el Donald Trump sobre la hidroxicloroquina, medicamento que puede funcionar.



En Australia se empezó a llamar la atención por el ivermectina, un antiparásito que erradicó este virus en 48 horas. En la Universidad de Monash en Melbourne advierten de que las pruebas se han realizado en cultivos celulares y que aún es necesario realizar ensayos en personas. En un comunicado, la entidad educativa mencionó que ahora falta por estudiar la 'dosis correcta para los humanos'.



Finalmente, también está 'un oxigeno marino'. Dos hospitales parisinos exploran desde el sábado una pista original: inyectar una solución producida a partir de la hemoglobina de un gusano marino, capaz de transportar 40 veces más oxígeno que la humana.