Ojo a su habitación: 10 claves en caso de contagio del coronavirus

El coronavirus es una realidad que nos puede tocar a todos. Las medidas de aislamiento obligatorio, el lavado constante de manos y otras recomendaciones higiénicas, son muy importantes para evitar el contagio. Sin embargo, nadie está exento de ser atacado por el covid-19, y llegado el caso deberá tener calma y tomar medidas urgentes si está en casa.

Si usted llega a quedar contagiado y está en casa, es ideal que tenga una habitación individual, que no comparta espacios comunes con las personas con quienes convive, y que tenga siempre tapabocas.



Aquí 10 tips para que se cuide en su casa, en caso de tener coronavirus.



1. La habitación. Que tenga ventilación y que, en lo posible, sea solo para el enfermo. Ojalá con baño privado y exclusivo para el portador del virus. Tener libros, TV y cosas para tratar de sobrellevar los síntomas, pues se recomienda que no salga de su espacio.



2. Tener un cuidador designado. Así evitará que otros habitantes de su hogar tengan contacto con el paciente. Además, seguir todas las medidas de higiene respiratorias, como cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, así como el lavado continuo de las manos.



3. Tendidos y pijamas. La recomendación es cambiar a diario sábanas, toallas, ropa de dormir y que sean lavadas a temperatura caliente, obviamente separada de la ropa de los demás familiares.



4. ¿Quién lava? Una persona, puede ser el cuidador, deberá encargarse de la limpieza de ropas, toallas y tendidos. Fundamental no sacudir las prendas antes de echarlas a la lavadora. Hay que tener los guantes adecuados para no tener contacto con las fibras, que pueden guardar fluidos corporales del paciente. Siempre lavar muy bien las manos.



5. El baño. Tener toallas de papel para el secado de las manos del paciente, así tenga exclusividad o sea compartido el baño. También estar limpiando constantemente el sanitario con productos que tengan cloro, con el fin de desinfectar y evitar la estadía de fluidos que estén contaminados.



6. Las basuras. Si tiene baño privado, o sin él, trate de llevar todos los desechos a una caneca con tapa y que tenga bolsa. Allí deberían arrojar tapabocas, guantes y pañuelos desechables. Ideal meter esa bolsa dentro de otra y eliminar constantemente las basuras. Después de sacar los desechos, lavar manos y usar alcohol antiséptico o gel antibacterial.



7. Paños antibacteriales. También sirven toallas desechables con alcohol. La idea es limpiar todos los objetos que el paciente pueda tocar con sus manos dentro de la habitación. Desde su teléfono celular, el control del televisor, teclados, mesas, etc.



8. Tener paciencia. El encierro es difícil, pero se necesita que el paciente cumpla su aislamiento en su cuarto, no pasear por la casa o el apartamento. Si tiene que salir de su habitación para ir al baño, que sea un recorrido de ida y vuelta, para no afectar a los demás habitantes.



9. Sin compartir. El enfermo deberá tener cubiertos, platos, vasos, botellas, jabón y todos los elementos exclusivos. Nadie más los puede usar ni compartir. Ni siquiera una prenda que se puso el paciente, o intercambiar almohadas o cobijas.



10. Ojo al progreso. Si los síntomas del coronavirus progresan y afectan al paciente, deberá dirigirse al centro de urgencias más cercano, obviamente habiendo reportado a las autoridades médicas que es sospecho de ser positivo por covid-19 con anterioridad.