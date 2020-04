¡Que el encierro no lo arrincone! Tips de salud mental en cuarentena

No son días sencillos, nadie estaba preparado para un encierro total, que además puede prolongarse por un tiempo que nadie se atreve a predecir. No teníamos por qué estar preparados para la cuarentena que vivimos de cuenta de la pandemia del coronavirus covid-19.

Pero aquí estamos y ahora, sobre la marcha, hay que aprender a conversar, trabajar, estudiar, amar y al fin vivir a la distancia.



En ese modelo, cuya única y principal característica es la incertidumbre, hay tips para cada momento, pero tal vez el prioritario es saber cómo no perder la cabeza cuando las rutinas cambian tan radicalmente, cuando los espacios se reducen a su mínima expresión y es imposible salir a hacer aquello que suele hacernos sentir mejor.



María Martínez, profesora de Psicología de la Universidad de los Andes, aconseja "tener mucha cautela y responsabilidad en la interacción que tiene con otras personas y con el tipo de información que comparte" y preferir, en vez de información sobre la pandemia, chistes y contenidos para soltar tensión. Del virus solo hay que confiar en información oficial y verificada.



Por supuesto, la experta considera que es clave decirse la verdad y buscar ayuda si siente que su salid emocional no va bien y aconseja no pretender abarcarlo todo: "Sea consciente de cómo se siente, revise qué preocupaciones tiene y cuáles puede resolver. Las que no pueda resolver, intente alejarse de esas ideas. Evite las noticias dramáticas".



Y en se sentido, el diario The Sun también hace un listado de recomendaciones prácticas y sanas para el día a día del aislamiento. Tome nota:



1. Manténgase conectado



Al hablar de conexión se refiere no a los aparatos sino a las personas, que sus cercanos, su gente más querida, pueda verlo tan bien como sea posible. Converse por char con su familia y use todas las herramientas de encuentro que tiene hoy al alcance de la mano.



El medio aconseja jugar FIFA con los amigos, usar Facetime y haga citas con sus amigos por Hangout para tomarse una cerveza. No se aísle más de lo necesario.



2. ¡Desconéctese!

Ojo, que no es una contradicción: como dice la psicóloga Martínez, está bien y es sano salir de las redes sociales por un rato. Muchas veces al navegar aparece sin que se lo proponga una gran cantidad de información, una verificada y otra no, que puede llevarlo a estados de ansiedad. Por eso, cada tanto, apague el mundo a su alrededor y ocupe su mente en otras cosas.



3. Haga una rutina y permítase algo de sorpresa

Es necesario encontrar un balance entre las cosas que debe hacer como parte de su rutina y aquellas que le proporcionan variedad.



Sabiendo que esta es una situación absolutamente nueva, tómese tiempo y libertad en hacer su propia nueva lista de obligaciones, incluya actividades familiares y cosas que le gusten y antes no podía hacer. En resumen, haga los ajustes necesarios para sentir que es usted es el protagonista de la historia.



Haga una lista de cosas por hacer cada día y preocúpese por cumplirlas, desde encontrar momentos para estar solo y despejar la mente, hasta limpiar el horno. Todo importa.



4 ¡No se quede callado!



Esta nueva situación de aislamiento puede hacerle sentir tristeza y no solo normal sino necesario aceptarlo y hablar de ello.



"Dejarlo salir es la mejor política, es necesario encontrar el espacio para expresar sus sentimientos. Distancia social no implica distanciamiento emocional", dice el medio británico.