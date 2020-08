¿Inteligencia china? Donald Trump anunció que prohibirá TikTok

Donald Trump, Presidente de EE. UU., confirmó este viernes en la noche que la famosa red social TikTok será prohibida en el país.



Esta red social estaba siendo investigada por supuesto espionaje chino y esto alertó a varios países, que empezaron a tomar medidad.

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo: "En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos." Agregó que tomaría la medida pronto a través de un decreto o recurriendo al poder económico de emergencia.



Recordemos que incluso la poderosa empresa norteamericana de Bill Gates, Microsoft, estaba en negociaciones para comprar esta costosa y cotizada red social.



Hasta el momento la aplicación funciona normal y no hay prohibición, pues no se ha definido una fecha. Sin embargo, el mandatario, legalmente, sacaría dicha plataforma de este país en los próximos días.