Pico y cédula hoy 1 de agosto en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín

Este sábado es 1 de agosto y la medida de pico y cédula tendrá algunos cambios en las ciudades del país. En Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá hay restricciones de movilidad según el último dígito de la cédula.

En BOGOTÁ NO pueden salir las personas cuya cédula termina en número IMPAR (1-3-5-7-9). Además, en este fin de semana se sumaron las localidades de Suba, Engativa y Barrios Unidos a la cuarentena por localidades. (Revise aquí las restricciones) Las personas que tiene cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8) sí podrán salir a hacer sus compras.

En CALI comienza una nueva norma en el pico y cédula. Este sábado SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9) solamente para hacer compras en establecimientos. Además hay medida de toque de queda desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. del domingo. Tampoco es permitida la venta de bebidas alcohólicas. Las personas con cédula PAR no podrán salir de casa.

En MEDELLÍN no aplica la medida de pico y cédula porque hay RESTRICCION TOTAL DE MOVILIDAD. Esto significa que las personas no pueden salir de sus casa y las compras las deben hacer solo por domiciliarios. La medida de ley seca no aplica para este fin de semana, pero no se podrá beber en las calles.

En BARRANQUILLA se mantiene la medida de pico y cédula y este sábado las personas que su número de identificación termina en número 4-5 SÍ pueden salir para hacer sus compras en los diferentes establecimientos de compras (tiendas, supermercados, droguerías y entidades bancarias).