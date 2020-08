Toque de queda y ley seca en Cali este fin de semana: así es la medida

Este fin de semana se vivirá en Cali bajo la medida de ley seca y toque de queda, según anunciaron las autoridades de esa ciudad.

Desde el viernes a las 6 p.m. hasta el lunes a las 5 de la mañana, en las diferentes calles de Cali no podrá beber alcohol y queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas así sea para llevar.

El toque queda también funcionará en las noches. Desde las 9 p.m. del viernes hasta las 5 a.m. esta restringida la movilidad. Lo mismo sucederá de las 9:00 p.m. del sábado a las 5:00 a.m. del domingo. Y de igual manera de las 9 p,m. del domingo a las 5:00 a.m. del lunes.

Además, desde este 1 de agosto empieza a regir un nuevo pico y cédula. Los días impares podrán salir las personas que su cédula termina en número impar y los días pares los que tienen cédula terminada en número par.