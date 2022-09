¿Rafael Nadal volverá a ser el número 1 del escalafón ATP?

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Casper Ruud: uno de estos tres jugadores será número uno de la clasificación mundial de tenis el próximo lunes, un puesto que dejó vacante esta madrugada el ruso Daniil Medvedev al caer en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos ante el australiano Nick Kyrgios.

Para Alcaraz, actual número cuatro del ránking, es obligatorio ganar el torneo si quiere, como magnífica propina, auparse a lo más alto de la lista. El jugador español sería el jugador más joven de la historia en hacerlo: el día de la final tendrá 19 años y 129 días.



Alcaraz jugará este lunes su partido de octavos de final ante el croata Marin Cilic, decimoséptimo del mundo, al que ha ganado en los dos últimos de sus tres enfrentamientos, recientemente en Cincinnati (7-6, 6-1). También Ruud, ahora séptimo, debe hacerse con el titulo en Nueva York si quiere ser el número uno, pero con una condición: que su rival en la final no sea Nadal.



El próximo oponente del noruego, en cuartos, será el italiano Matteo Berrettini; y el vencedor se las verá en semifinales con el ganador del duelo entre Kyrgios y el ruso Karen Khachanov. Si Alcaraz y Ruud no cumplen esas condiciones, el número uno será para el ahora número tres, Nadal, por primera vez desde enero de 2020.



El español ya figura, de hecho, como líder del ránking en vivo que se actualiza permanentemente, sin esperar a la publicación de la ATP de cada lunes. Si Nadal supera en octavos al estadounidense Frances Tiafoe, se podría seguir pensando en una hipotética semifinal española contra Alcaraz. Daniil Medvedev cederá el trono mundial del tenis tras once semanas consecutivas en ese lugar, que ya había ocupado dos semanas entre febrero y marzo de este año.