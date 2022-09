El US Open despide a una leyenda: gracias por tanto Serena Williams

La estadounidense Serena Williams perdió este viernes por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en el partido que podría marcar el punto final de su carrera.

Williams, de 40 años, aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.



La estadounidense conquistó 73 trofeos en su carrera, entre ellos 23 'grandes', con siete Wimbledon, siete Abiertos de Australia, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.



Al término del encuentro aseguró: "A mis padres, a ellos les debo todo. he sido una chica afortunada. a A mi hermana sin Venus no hubiera existido Serena. Ha sido una carrera histórica, ha sido el viaje más maravilloso de mi vida. A ustedes que me mantuvieron aquí".



A la pregunta sobre si pudiera considerar este como su último torneo la leyenda aseguró: "No lo se, uno nunca sabe, este añi tenía que empezar mpas temprano, gracias no lo se".