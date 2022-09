¡Se acabó la ilusión! Galán dio batalla en tercera ronda del US Open

El colombiano Daniel Galán cayó este viernes ante el español Alejandro Davidovich Fokina en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, pero se va de Nueva York con la cabeza alta, tras ser protagonista en la primera ronda de un magnífico triunfo ante el griego Stefanos Tsitsipas, número cinco del ránking mundial.

Galán, número 94 del mundo, perdió por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 ante Davidovich tras una batalla de tres horas y quince minutos en la que desperdició una ventaja de 4-1 en el cuarto parcial. El nativo de Bucaramanga fue el primer colombiano capaz de alcanzar la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos desde que lo lograra Mauricio Hadad en 1995. Davidovich, finalista este año en Montecarlo y cuartofinalista en el Roland Garros el curso pasado, se plantó en los octavos de final del torneo neoyorquino.

GRAN AMBIENTE

En una pista 17 en la que destacaba el amarillo de varias camisetas de la selección colombiana, Galán tan solo concedió dos bolas de rotura para abrir el partido, pero las pagó entregando su saque en el primer juego, algo que que acabó costándole el parcial. Davidovich disputó una primera manga de alto nivel, sólida y con pocos errores, e hizo bueno ese 'break' para tomar ventaja 6-4.



El español puso a Galán contra la pared cuando logró una nueva rotura en la apertura del segundo parcial, pero el colombiano demostró personalidad, al conseguir y convertir sus dos bolas de rotura para empatar el partido, siendo capaz además de anular dos bolas de set. La inercia del encuentro estaba a su favor y Davidovich ya no conseguía tener solidez en sus golpes. Hasta cometió 21 errores no forzados en ese parcial. Sin embargo, Galán no consiguió sacar provecho del momento delicado de su rival.



Entregó dos veces el servicio en sus primeros tres turnos al saque y Davidovich se hizo sin grandes apuros con el tercer set, lo que le devolvió confianza. Con orgullo, Galán se reactivó y se escapó 4-1 en a cuarta manga, pero allí se atascó y sucumbió ante la contundente remontada de Davidovich, quien encadenó cinco juegos consecutivos para plantarse en los octavos de final.

Nos has emocionado en este torneo y has puesto a muchos a hablar de tenis. Seguro este será un impulso para tu carrera 👏



Daniel Galán es superado en la tercera ronda del US Open ante 🇪🇸 Alejandro Davidovich 6-4 5-7 6-4 6-4#USOpen pic.twitter.com/Zmrhjvrpts — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 2, 2022

UN BALANCE IGUALMENTE POSITIVO

A pesar de la derrota, Galán se despidió de Nueva York tras jugar un tenis de alto nivel y dando un paso al frente en su carrera. Nacido en Bucaramanga en 1996, Galán celebró el pasado lunes la victoria más importante de su carrera al imponerse a Tsitsipas en cuatro parciales y revalidó ese triunfo en un maratón contra el australiano Jordan Thompson en la segunda ronda.



Lo hizo después de conseguir el billete para el cuadro principal tras pasar por las exigentes rondas de clasificación, superadas de manera brillante y sin perder set alguno. Doblegó al italiano Luciano Darderi por 6-3 y 6-2, a Max Purcell por 7-6 y 6-4 y a Matteo Arnaldi por 6-4 y 7-6. En su carrera también destaca una tercera ronda alcanzada en Roland Garros de 2020 y en el Masters 1.000 de Miami de 2021.