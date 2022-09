Novak Djokovic, intratable en su regreso al circuito de la ATP

El tenista serbio Novak Djokovic no falló en su regreso al circuito de la ATP tras certificar este jueves su clasificación para los cuartos de final del torneo de Tel Aviv, al imponerse por un claro 6-0 y 6-3 al español Pablo Andújar.

Djokovic, que con la excepción de los partidos que disputó ante el estadounidense Frances Tiafoe y el canadiense Felix Auger-Aliassime en la Copa Laver, no disputaba torneo alguno desde que conquistó el pasado mes de julio su séptimo título de campeón de Wimbledon, no dio la más mínima opción al español en el primer set.



Tal y como reflejó el contundente 6-0 por el que el serbio, número 7 de la clasificación mundial, se impuso en una primera manga, en la que Djokovic rompió hasta en tres ocasiones el servicio del español. Un guión que pareció que iba a repetirse en la segunda manga cuando el de Belgrado dispuso de una nueva pelota de "break" en el primer juego al saque de Pablo Andújar.



Pero el tenista conquense, que este curso cuenta como mejor resultado la final que alcanzó el pasado mes de julio en el torneo de Iasi (Rumanía), se aferró como nunca a la pista y no sólo salvo esa bola de ruptura, sino otras cuatro más, para mantenerse vivo (1-1) en la segunda manga.



Una igualdad que Andújar, número 115 del mundo, logró mantener hasta el octavo juego, cuando Noval Djokovic no desaprovechó una nueva pelota de "break" para romper el servicio del jugador español y situarse con una ventaja de 5-3.



Diferencia que el balcánico consolidó con su servicio para alzarse con la segunda manga (6-3) y asegurarse un puesto en los cuartos de final del torneo de Tel Aviv en los que Novak Djokovic con el canadiense Vaek Pospisil, que este jueves derrotó al israelí Edan Leshem por 6-3 y 6-2.