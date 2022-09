¡Un detalle! El regalo de Mercedes Benz a Roger Federer por su retiro

20 títulos de Grand Slam, un total de 103 victorias en torneos y 310 semanas en lo más alto del ranking mundial de tenis: la carrera de Roger Federer es única. Dentro y fuera de la cancha, es respetado y venerado en todo el mundo.

Con cinco premios Laureus World Sportsman of the Year, el suizo es una de las principales estrellas absolutas en el deporte mundial y más allá. Después de 24 años de deporte profesional, Roger Federer terminó su carrera deportiva y al mismo tiempo mirando hacia adelante: "Como atleta, aprendí a cuestionarme y analizarme constantemente, pero también a tener siempre en mente el próximo partido. Hoy , miro hacia atrás con gratitud y miro hacia el futuro con anticipación".



Además de su activa carrera en el tenis, Roger Federer ha estado estrechamente relacionado con Mercedes-Benz durante 14 años: como jugador clave en varias campañas publicitarias, como embajador de la marca y como fuente de ideas. Ahora se está iniciando una iniciativa conjunta con varios subproyectos bajo el título "Neon Legacy".



El primer resultado de la colaboración se vio en la Laver Cup en Londres del 23 al 25 de septiembre de 2022: un Mercedes-AMG GT 63 SE PERFORMANCE único, que no está disponible gratuitamente en este color y estar adornado con el sello personal de Roger Federer. El color amarillo neón rinde homenaje al fieltro amarillo de las pelotas de tenis y marca el inicio de “Neon Legacy”. La comunicación para esto comenzará en las próximas semanas.



"Roger ha dado forma e inspirado a generaciones enteras con su juego y deportividad", dice Britta Seeger, miembro de la Junta Directiva de Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales. "Sin duda recordaremos una frase durante su visita a nuestra sede en Stuttgart el año pasado: 'El corto plazo es mi motivador, pero el largo plazo es mi inspiración'. ¡Todos le deseamos a Roger todo lo mejor para el futuro y esperamos colaborar aún más en nuestra iniciativa Neon Legacy!”.





Información de la Oficina de Prensa de Mercedes Benz.