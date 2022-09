Así fue el último baile de Roger Federer ¡Adiós leyenda!

Probablemente no fue el resultado esperado. Roger culminó una carrera que ni los mismos dioses del olimpo hubieran imaginado. Se cansó de ganar, de acumular trofeos, de ofrecer espectáculo. Su rodilla no dio para más, el paso del tiempo nos obligó a creerlo mortal, razón por la cual decidió no dar más espera al inevitable final. Roger y Nadal compartieron un emotivo juego en el partido de despedida del tenista suizo.

El público estuvo en una fiesta total. Los aplausos y los gritos de celebración aparecieron desde el primer impacto de la pelota con la raqueta. La dupla Fedal tenía un gran reto por delante luego de recibir el resultado global 2-1, ante la derrota de Murray en tercer turno. Rafa fue el encargado de dar la ventaja inicial, su saque auguraba que la intensidad ante los estadounidenses no se iba a negociar.



Frances Tiafoe y Jack Sock se plantaron en cancha, no fueron espectadores de lujo de la fiesta, sus golpes y el entusiasmo por ganar el partido obligaron a Roger Federer y a Rafael Nadal a disputar con vehemencia cada golpe. La primera manga fue muy pareja, el resultado se emparejaba con cada servicio de saque, finalmente en el 5-4 a favor de los europeos desequilibraron a sus rivales, rompieron servicio y celebraron el set. La leyenda, cada vez estaba más cerca del retiro.



Grandes recuerdos quedarán de una noche de ensueño, Djokovic, aconsejando a Rafa y Roger hacen parte de varios momentos alucinantes durante la velada. A pesar de tantas estrellas en Londres, Roger fue el rey, siempre tuvo todas las miradas puestas, su forma de pegarle a la bola, de esperar el momento exacto para impactar y la eficacia de los puntos del suizo hicierpon parte del repertorio que ofreció en su último baile, golpes y movimientos dignos de mostrar en las academias del deporte.



El segundo set fue complicado, los norteamericanos quebraron en el 2-1; sin embargo, al frente estaban dos leyendas que batallaron hasta recuperar el quiebre, con el 5 iguales se disputó el mejor punto del encuentro, una lucha de varios break en contra de los europeos encendió al público. Le emoción por el punto final se acercaba, el set se fue al tie break.



Con respecto a sus primeros juegos es evidente la diferencia en su estilo y en su forma, a pesar de esto el nacido en Basilea ha conservado la emoción en cada uno de sus encuentros, se lamentaba con cada punto perdido, celebrara con cada punto ganado y por supuesto sonreía y aplaudía ante la celebración del público. Su clase y su calidad adornan los trofeos que acumuló durante su carrera.



Los estadounidenses festejaron el segundo set, se llevaron cómodamente el tie break, un par de errores en los multicampeones puso a vibrar al equipo Resto del Mundo dirigido por otro referente del deporte, John McEnroe. Los ánimos también crecieron en el banco rival, Björn Borg intentó impregnar de buena actitud para el desempate.



Rafa Nadal salió como un león, quería darle la victoria a su amigo, a su rival, a su compañero. El español desafortunadamente no pudo darle el triunfo a su majestad en el último baile, sin embargo la derrota no empaño la celebración de un extraterrestre que demostró que es de carne y hueso, que su paso por el mundo terrenal será recordado a pesar del paso de la historia. Muchas gracias por tanto tenis, por tanto show, adiós leyenda.