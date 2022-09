¿Juan Martín del Potro sale del retiro? Invitación de Acapulco

El director del Abierto de tenis de Acapulco, Raúl Zurutuza, invitó al argentino Juan Martín del Potro a que, si decide salir del retiro, lo haga en sus canchas entre el 27 de febrero y el 4 de marzo próximos.

"El mensaje para Juan Martín, y él lo sabe bien, es que esta es su casa y nos encantaría volver a verlo en Acapulco; sería una maravilla. Ojalá se anime, aunque debemos esperar a ver qué decide con su vida", dijo a Efe Zurutuza. Del Potro, que cumplirá 34 años en dos días, estuvo presente este mes en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, que ganó en el 2009, y reveló que los organizadores del torneo lo incitaron a regresar para que se retirará en Nueva York, como hizo la mítica Serena Williams hace unas semanas.



El jugador reconoció después, en una intervención en ESPN, que lo habían movido un poco y dejó entrever que existía alguna posibilidad de pensar en el regreso, aunque su prioridad es estar sano, luego de numerosas crisis de lesiones. "Yo creo que estos personajes con un nivel de tenis tan elevado necesitan dos o tres semanas para agarrar el ritmo y luego trabajar; no es que empiecen de cero. Obviamente las habilidades son distintas ya no estará tan rápido, pero buenos partidos sí podrá dar", señaló Zurutuza.



El Abierto de Acapulco contará en el 2023 con los dos mejores jugadores del ránking mundial, el español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud, quienes disputaron la final de US Open con triunfo del hispano en cuatro sets. En su próxima versión, el torneo celebrará su trigésimo aniversario y también tiene confirmado al griego Stefanos Tsitsipas, sexto del ránking mundial.



Zurutuza aseguró que en los próximos meses esperan nuevos fichajes entre jugadores colocados entre los mejores del mundo, como ha sucedido con un torneo que ha reunido a los principales jugadores del tenis mundial en este siglo, excepto el suizo Roger Federer. Este año el certamen fue ganado por el español Rafael Nadal, quien conquistó su cuarto título en México, al vencer en la final al británico Cameron Norrie, por 6-4, 6-4.