Nadal, Alcaraz y Djokovic: todo listo para el torneo de Hurlingham

Los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic serán las estrellas del torneo de exhibición de Hurlingham que comenzará el próximo martes en Londres.

Nadal y Djokovic se unieron este viernes a Hurlingham, que ya tenía confirmada la participación de Alcaraz, así como del noruego Casper Ruud, quinto mejor jugador del mundo. El balear anunció este viernes en una rueda de prensa en Mallorca que su intención es jugar en Wimbledon y que viajará este lunes a la capital británica para entrenarse y jugar algún partido de exhibición.



Este torneo de Hurlingham, que no reparte puntos ATP, será la primera piedra de toque para Nadal en hierba desde que cayera en las semifinales de Wimbledon en 2019 contra Roger Federer. En aquella ocasión, el manacorense también eligió Hurlingham para preparar el tercer Grande de la temporada.



La última vez que jugó un torneo oficial previo a Wimbledon fue en 2015 en Queen's. Por su parte, Djokovic, que no juega desde que cayó en los cuartos de final de Roland Garros contra Nadal, tampoco disputará ningún torneo oficial antes de Wimbledon y ha confirmado este viernes su participación en Hurlingham. El serbio actuará en el All England Club como primera cabeza de serie debido a las sanciones a rusos y bielorrusos, que impedirán jugar a Daniil Medvedev, y la lesión de tobillo que sufrió Alexander Zverev que le tendrá varios meses fuera.

Alcaraz, que tendría que haber disputado Queen's esta semana, se bajó del torneo londinense por unas molestias en el hombro y preparará Wimbledon, donde su tope es la segunda ronda, también en Hurlingham. El murciano tiene programados dos encuentros en la capital londinense.





EFE