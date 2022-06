Rabia, frustración y llanto: Camila Osorio se despide de Birmingham

La colombiana María Camila Osorio sigue sin levantar la cabeza en la temporada 2022. Los números de la cucuteña reflejan un año lleno de altibajos y de despedidas prematuras. Este lunes, sobre el césped de Birmingham, quedó evidenciada la tensión por la que pasa actualmente la tenista de 20 años.



La temporada no viene bien, eliminación en primera ronda en Australia, eliminación en cuartos de Guadalajara. Parecía que despertaba al llegar a la final en Monterrey, donde cayó contra Leyla Fernández, pero luego abandonó en Indian Wells, y desde ahí el calvario fue peor, aparecieron los problemas físicos, al no poder revalidar título en el Open de Bogotá, pues su rendimiento solo le alcanzó para llegar a semifinales.



Comenzó la temporada en tierra batida, y tanto en Roma como en Roland Garros su forma física le alcanzó para llegar a la segunda ronda de ambos torneos. Mentalmente tampoco se le ha visto enfocada, la colombiana no estuvo acorde al comienzo del año sobre césped, eliminación en primera ronda en Nottingham y en Birmingham.



Precisamente este lunes alcanzó su punto máximo en pleno partido, la rabia y la frustración en un momento clave del juego la llevaron al llanto por una doble falta cometida con su saque cuando perdía 6-2 y 2-0.

😕 No fue el mejor día@CamiOsorioTenis cayó ante 🇬🇧 Harriet Dart 6-2, 6-0 en su primera presentación en el WTA 250 de Birmingham 🇬🇧#RothesayClassic pic.twitter.com/0moSg8A0d3 — Fedecoltenis (@fedecoltenis) June 13, 2022

Irónicamente la colombiana alcanzó este año su mejor clasificación en el ranking de la WTA (33), lo cual augura las condiciones que posee la deportista. Faltan dos Grand Slam,: Wimbledon y Estados Unidos, oportunidades de oro para levantar el nivel al que nos tiene acostumbrados la mejor raqueta del país, la cual se posiciona actualmente el la casilla 61 a nivel mundial.