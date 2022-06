Mientras se alista para Wimbledon, Nadal confirma que será papá

El tenista español Rafael Nadal ha confirmado este viernes que su esposa, Mery Perelló, está encinta, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Mallorca Country Club, en cuyas pistas de hierba natural se ha entrenado desde el pasado lunes para participar en el torneo de Wimbledon.

"Sí, voy a ser padre pero no acostumbro hablar de mi vida personal. El motivo es muy simple, y es que ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional. Por tranquilidad y por la forma en que yo y las personas que conviven conmigo entendemos la vida, siempre desde un perfil (público) bajo", explicó Nadal.



"No sé cómo (el ser padre) me afectará porque carezco de experiencia en ello, aunque no tengo previsto que ello suponga ningún cambio en mi vida profesional", precisó el ganador de 22 títulos de Grand Slams.

Nadal, de 36 años, contrajo matrimonio con Mery Perelló, 33 años, el 19 de octubre de 2019 en el transcurso de una ceremonia privada celebrada en la Fortalesa de la localidad mallorquina de Pollença y a la que asistió, entre otras personalidades de todos los ámbitos, el rey emérito Juan Carlos.





EFE