¡La historia se repite! Australia cancela el visado de otra tenista

Las autoridades australianas han cancelado el visado a la tenista de República Checa Renata Vorácová, que tendrá que volver a su país, informó este viernes la cadena pública ABC, en medio de la polémica por la decisión de revocar el permiso de entrada al tenista serbio Novac Djokovic.

Una fuente de la autoridad de control fronterizo confirmó a ABC la medida, a pesar de que la tenista ya se encontraba en el país y había disputado un partido de preparación previo al Abierto de Australia.



Vorácová, detenida el jueves y de quien se desconoce si apelará la decisión, fue trasladada al mismo hotel de Melbourne donde se encuentra retenido Djokovic por las autoridades de inmigración. Según el medio, la checa, de 38 años, entró en diciembre en Australia con una exención médica concedida por Tennis Australia, organizadores del torneo, ya que se habría recuperado recientemente de la covid-19.



Sin embargo, las autoridades australianas indicaron que ese argumento no era valido para obtener un permiso especial de entrada al país, donde se han aplicado duras medidas para atajar la pandemia. Djokovic, quien llegó la noche del miércoles a Melbourne también con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia sin ser vacunado, aguarda retenido la vista programada para el lunes por un tribunal de Melbourne para escuchar los argumentos de su apelación a la medida.



La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído la covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones. La revocación del visado a Djokovic ha creado tensiones diplomáticas entre Australia y Serbia, cuyo presidente denuncia el acoso al deportista, mientras el país oceánico defiende que no se hagan excepciones a la hora de aplicar las leyes fronterizas.







EFE