Pilas: cortes de luz en barrios de Bogotá hoy lunes 4 de marzo de 2024

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro eléctrico a los habitantes de la capital del país, por lo que también, debe realizar los trabajos de mantenimiento y reparación en las redes eléctricas cuando sea necesario.



Debido a esto, la entidad debe suspender el servicio de energía en los sectores donde se tienen previstos estos trabajos, con el fin de garantizar la seguridad tanto para los trabajadores encargados de hacer la labor como para los habitantes de Bogotá.

Para la jornada de este 4 de marzo, la entidad ha programado trabajos de mantenimiento en seis localidades de Bogotá, afectando a un total de siete barrios, los cuales tendrán suspensiones del servicio de energía eléctrica en un horario entre tres a ocho horas.



Se recomienda a los usuarios que no tendrán el suministro de luz, tener en cuenta los horarios y los sectores para que sus actividades diarias tengan la menor afectación posible.



A continuación, los barrios y horarios en los que no habrá energía eléctrica para este lunes 4 de marzo de 2024:



Localidad de Bosa

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. Carrera 97 a carrera 99 entre calles 64 sur y 6 sur - barrio Ciudadela El Recreo II.



Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Carrera 81 a carrera 83 entre calles 66 sur y 68 sur - barrio Paso Ancho



Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Carrera 69 a carrera 75 entre calles 56 sur y 59 sur - barrio Rincón de la Valvanera.



Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Calle 10 a calle 12 entre carreras 79 y 81 - barrio Vergel Occidental.



Localidad de Teusaquillo

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Calle 39 a calle 41 entre carreras 27 y 29 - barrio Las Américas.



Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Calle 4l a calle 43 entre carreras 7 y 9 - barrio Sucre.



Localidad de Engativá

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. Carrera 85 a carrera 87 entre calles 83 y 85 - barrio Los Cerezos.