Shakira: revelan la verdadera razón de su viaje a Barcelona

Shakira ha regresado a España luego de su mudanza a Miami durante el mes de abril. La cantante se alojó en su antigua mansión familiar y dese la casa de al lado, que ocupan los padres de Gerard Piqué, el catalán ha recogido a sus hijos para disfrutar de las vacaciones que le corresponden a los niños con la familia paterna, según el acuerdo de custodia.



Inicialmente, Piqué iba a ir a Miami para recoger a Sasha y Milan, pero en un giro inesperado de acciones, la colombiana ha viajado a España con los pequeños.



En su visita ha aprovechado para ir al Gran Premio de España y fue fotografiada junto a Lewis Hamilton y otros amigos y en los medios se especuló que esa era la razón del cambio de planes.

No obstante, de acuerdo con la información del medio ‘Vanitatis’, hay una razón mayor para que Shakira volviera a Barcelona.



De acuerdo al portal, Shakira se puso en contacto con su abogado Pau Molins para tener una reunión discreta y en persona para preparar su caso con Hacienda.



Una fuente que se contactó con el medio mencionado, aseguró que Piqué ya no es un problema para Shakira y que le preocupa su futuro inmediato ya que la cantante deberá trabajar en la declaración ante el juez.



“Piqué quedó atrás; ya no importa. El viaje no ha sido nada improvisado, porque quiere solucionar esa situación legal y llegar al juicio muy preparada”, comentó la fuente.



Por otro lado, el medio desmintió que haya una relación con Hamilton sino que simplemente son amigos.



“Con Hamilton son amigos desde hace tiempo, la gente no sabe cuántos amigos tiene Shakira y cuántos de ellos son famosos, se sorprenderían. Shakira está en el mercado, pero ni Tom Cruise, ni Hamilton, ni el de la NBA, tiene fichado a un músico; por ahora es todo lo que se puede saber”, concluyeron.