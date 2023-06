I.A puso a cantar a Gerard Piqué la canción de Shakira y Bizarrap

Ya hace unos meses que se estrenó la sesión 53 de Bizarrap en donde hizo colaboración con Shakira y en donde la colombiana desencadenó todo tipo de reacciones debido a que en el tema arremetía contra Gerard Piqué y su círculo cercano.



Aunque inicialmente, el exfutbolista decidió guardar silencio y mantenerse cerrado al tema, hizo varias bromas e indirectas en algunas transmisiones de la Kings League que causaron memes, especulaciones y parodias.



Pues bien, cinco meses después de lanzada la canción, se hizo viral una versión del éxito musical interpretado con la voz de Piqué, que fue posible con el uso de la inteligencia artificial.

"Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", inicia cantando la voz de Piqué con su habitual acento, pero un tanto robotizada.



La imitación continúa y provocó varias risas en varios versos como "Una loba como yo no está pa' tipos como tú" y "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".



La interpretación del catalán, generada por I.A, rescató el tono grave de la voz de Piqué, su acento y su capacidad vocal lo cual no le permite llegar a notas agudas como sí lo hace la barranquillera en la canción original.



Vale resaltar que la reacción se hizo viral en Tik Tok gracias al reconocido streamer español, Ibai Llanos que reaccionó a la interpretación de la canción.