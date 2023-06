Shakira, lista para defenderse de la acusación de fraude fiscal

La vida de Shakira ha cambiado totalmente debido a la increíble exposición mediática que tuvo la colombiana tras su separación con Gerard Piqué el año pasado.



Sin embargo, hay cosas que no cambian y es que la cantante sigue con el caso abierto en los tribunales españoles por supuesto fraude fiscal el cual se remonta desde hace más de diez años.



Cinco años atrás, inició la investigación contra la colombiana por un posible delito fiscal. Las autoridades defienden que la artista fue residente fiscal en España desde 2011 por lo que debía tributar en España mientras que ella sostiene que no fijó su residencia hasta 2015.

Hay dos causas abiertas contra la cantante y son: una administrativa correspondiente al año 2011 y otra perona que junta los ejercicios correspondientes a 2012, 2013 y 2014. La diferencia entre una y otra es que la del 2011 fue prescrita y no puede ir por vía penal según lo señalado por la revista Hola.



De ser condenada por la primera causa, Shakira solo recibirá una multa mientras que der culpable en el otro proceso podría afrontar una multa más dura y una pena de ocho años y dos meses de prisión.



No obstante, Shakira, que ha defendido su inocencia en todo momento, ha preparado su defensa y han presentado 31 fotografías inéditas que demostrarían que en el año 2011 estuvo en decenas de lugares de todo el mundo como parte de su gira, lo cual confirmaría que no era residente de España.



La imágenes la sitúan en Abu Dabi, Bolonia, Budapest, Bucarest, Belgrado, Croacia, Múnich, Beirut, México, Minsk, San Petersburgo, Moscú, París, Haití, Washington, Las Vegas, Rabat, Génova, Buenos Aires, Colombia y Puerto Rico, entre otros sitios.



Vale resaltar que la cantante sostiene que pasó un máximo de 60 días en España en 2011 y que su relación con Piqué no estaba tan consolidada como para mudarse con él a Barcelona.