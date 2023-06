¿Miami hará milagro de la amistad? Antonela y Shakira, juntas en Miami

No es secreto: Antonela Roccuzzo, y Shakira nunca fueron amigos en los 12 años en los que vivieron en Barcelona. Pero hoy la realidad es muy distinta.

La colombiana y la argentina, quienes no hicieron migas aunque sus parejas eran compañeros en el FC Barcelona, ahora podrían tener un nuevo comienzo en Miami, aunque las condiciones son muy diferentes.



La artista ha llegado allí tras su traumática separación de Gerard Piqué y con la custodia de sus hijos Milan y Sasha, aunque pasarán las temporadas de vacaciones en España. La esposa de Lionel Messi lo acompañará ahora en el Inter Miami, donde jugará el campeón mundial luego de desechar millonarias ofertas precisamente por el gusto de su mujer por la ciudad norteamericana.



Antes, en Barcelona, no fueron cercanas pues Antonela era gran amiga de la exnovia de Piqué, a quien él dejó por la cantante. Además, la agenda de la Shakira no dio nunca mucho espacio para la vida social que sí tienen las parejas de los jugadores en el club catalán.



Por lo que haya sido, ahora viven juntas en la glamorosa Miami y ya no hay rencores. De hecho, una de las primeras en aplaudir y dar like a la última canción de Shakira con sus hijos fue Antonela. ¿Nacerá ahora sí una relación de apoyo y solidaridad entre ellas? Por ahora se dice que sus hijos irán al mismo colegio. Todo puede suceder.