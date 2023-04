Se movió el ranking ATP: hay cambios en los primeros puestos

Pese a caer en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, Casper Ruud se subió al podio del ranking ATP que mantiene a Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz como número uno y dos de este listado.



No obstante, el serbio aumentó su ventaja con el español y le sacó 90 puntos más. Por su parte, Andrey Rublev, vencedor del Masters de Montecarlo no tuvo premio adicional y se mantiene sexto en el ranking mientras que Daniil Medvedev subió un puesto y es cuarto.



El movimiento más importante fue el de Stefanos Tsitsipas que salió del podio del ranking y ahora se ubica en quinto puesto ya que no pudo defender su título en Montecarlo.

Con respecto al Top 10, Holger Rune, quien fue finalista en Montecarlo, ganó dos plazas y ahora es séptimo mientras que Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime y Taylor Fritz son octavo, noveno y décimo, respectivamente.



Por otro lado, Rafael Nadal, pese a no haber jugado, subió una posición y es decimocuarto.



Finalmente, el mejor colombiano en el ranking es Daniel Galán que cayó cuatro puestos tras perder la final del Challenger de Sarasota, torneo que ganó el año pasado, y ahora se ubica en el puesto 96.