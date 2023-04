Robben y el gran hito que logró dos años después de su retiro

Pese a que su retiro se dio hace dos años, Arjen Robben ha demostrado que sigue estando a pleno rendimiento. Y es que el neerlandés que militó en Bayern Múnich y demás equipos ha logrado un gran hito fuera de las canchas de fútbol.



El exfutbolista fue capaz de completar la maratón de Róterdam y lo hizo en menos de tres horas lo cual dejó sorprendido a más de uno. Robben finalizó la dura prueba de 42 kilómetros en 2:58:33, lo cual lo deja promediando 4 minutos por kilómetro.



Tras cruzar la meta se le vio muy satisfecho ya que logró batir su propia marca persona en más de 10 minutos con respecto al año anterior, donde también participó de la carrera.

Por su parte, Robben se le vio posando con el ganador de la Maratón que fue Bashir Abdi que llegó primero a la meta en un tiempo demoledor de 2 horas, tres minutos y 44 segundos.



Recordemos que el exjugador se retiró del fútbol el 15 de julio de 2021, tiempo en donde estaba jugando en el Groningen de la Eridivisie y en donde sintió que era tiempo del retiro: “Si miro hacia la temporada pasada, tengo que llegar a la honesta conclusión de que la cantidad de minutos que dispuse fue decepcionante. El cuerpo no me dio buenas sensaciones y la confianza que necesitaba, por eso decidí parar” dijo en su momento.



Sin embargo, tras ese momento, Robben no ha parado del todo y continúa en plena forma ya que se ve incluso más delgado y además de correr ha jugado pádel y también ha incursado en el arbitraje.