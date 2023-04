Partidos que puede jugar Díaz en Liverpool: ¿A cuántos títulos aspira?

Este lunes reaparecería Luis Díaz en el Liverpool. Luego de seis meses, el extremo colombiano se recuperó de una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda, y está listo para que Jürgen Klopp le dé la oportunidad de tener minutos contra el Leeds United en la Premier League.

Díaz se suma al plantel de los ‘reds’ para el remate de la temporada, en la que su equipo intentará meterse en puestos que den cupos a competiciones internacionales para la próxima temporada. Ahora mismo, Liverpool es octavo con 44 puntos en la Premier League, a 9 puntos del Tottenham, que es quinto y tiene cupo a la Europa League; y a 12 de Newcastle, cuarto y con el último tiquete a Champions.



¿Cuántos partidos podría jugar Luis Díaz?



Quedan nueve partidos para finalizar la temporada. Liverpool enfrentará a Leeds (V), Nottingham Forest (L), West Ham (V), Tottenham (L), Brentford (L), Leicester City (V), Fulham (L), Aston Villa (L) y Southampton (V).



¿Puede Luis Díaz terminar la temporada con algún título?



En la Premier League ya no hay opción de ser campeón, pues matemáticamente ya no puede superar al Arsenal (74 puntos), así perdiera todo lo que le queda por jugar.



La Champions League acabó para Liverpool desde marzo, cuando quedó eliminado en octavos de final contra Real Madrid.



Además, Liverpool fue eliminado de la FA Cup y de la Copa de la Liga de Inglaterra. Así que los ‘reds’ no podrán coronarse en nada esta temporada; un cupo a torneos internacionales, la única motivación.