Sin piedad para Mané: radical e inesperada decisión de Bayern Munich

Después de todo, el puño a Sané en el vestuario acabó siendo el síntoma definitivo de un mal sin cura para Sadio Mané en Bayern Munich.

El senegalés no tendrá oportunidad de resarcirse por ese error, más allá del discurso del técnico Thomas Tuchel y la solicitud del propio agredido para que hubiera piedad.

​

La prensa alemana asegura que Mané se irá en el próximo verano cedido a algún club que pueda pagar sus honorarios, básicamente por razones deportivas: Tuchel no lo tendría en sus planes porque no encaja en su idea y además internamente se le critica mucho, más allá de las lesiones que lo han marginado.



"Fichar a Mané se considera un error, sobre todo con su salario de más de 20 millones de euros al año. Tras sus decepcionantes actuaciones, circula un chiste en la Säbener Straße de que el Bayern fichó al hermano gemelo de Mané, no al del Liverpool”, dijo Florian Plettenberg en Sky Sports.

​

Aunque en Liverpool dejó un hueco que nadie que no ha podido llenar, el regreso, según Football Insider, es imposible, por la edad del jugador (31 años) y las políticas de fichaje que van en otro sentido. La Premier, en cualquier caso, es el destino que quisiera el senegalés.